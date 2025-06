Visite mediche e firma triennale: la Roma è già un ricordo

Il calciomercato è un evento globale che non riguarda soltanto il calcio italiano. Il calcio italiano, però, segue quanto accade all’estero perché può riguardarlo da vicino.

Il calciomercato è ormai avviato ad entrare nel vivo un po’ ovunque. Un po’ ovunque si tracciano le strategie da mettere in moto concretamente quando i tempi lo consentiranno.

Intanto si è ancora nella fase delle scelte prioritarie ed in casa Roma si attende di comprendere quale sarà il definitivo destino di alcuni giocatori di prima fascia. Più di qualcosa, in tal senso, si sta muovendo dal momento che i segnali di una permanenza alla Roma, con annesso rinnovo di contratto, di Mile Svilar, appaiono sempre più forti.

Al contrario sembra ormai destinato a lasciare Trigoria il centrocampista argentino, campione del mondo, Leandro Paredes. Lo attende il ritorno in patria al Boca Juniors. Le porte girevoli del mercato hanno quindi iniziato a mettersi in funzione anche in casa giallorossa, in attesa di nuovo ingressi e conseguenti uscite.

Tutto è pronto per la firma e addio Roma

Il mercato da seguire attentamente, a 360°, poiché ciò che sta accadendo a migliaia di chilometri di distanza può avere effetti immediati sulle scelte da fare. O rifare.

Sul suo profilo X Fabrice Hawkins ha comunicato che: “Angel Gomes è a Marsiglia per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto triennale, come rivelato da @RMCsport“. Angel Gomes, classe 2000, centrocampista inglese del Lilla di origini portoghesi, è in scadenza di contratto con il club della Ligue 1.

Un profilo attenzionato da alcuni club della Premier League, quali il West Ham e Tottenham ma che recentemente ha avuto addosso anche gli occhi della Roma. Il club giallorosso dovrà pertanto rivolgere le sue attenzioni altrove per migliorare la zona mediana da assicurare a Gian Piero Gasperini. Nessun problema e, soprattutto, nessuna fretta. Il tempo è l’ultima cosa che manca.