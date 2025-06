Addio Roma, Napoli inContentabile: anche il Milan resta fregato

La Roma di Gian Piero Gasperini cerca i giusti tasselli per infoltire e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Esattamente come la concorrenza.

Tutti in campo per il calciomercato. I ‘pizzini’ sparsi qua e là sui tavoli dei direttori sportivi sono ormai stati tutti raccolti e trasformati, solo in parte, in un primo abbozzo di trattative.

Perché hai voglia a dire che siamo soltanto ai primi giorni di giugno. Tra poche settimane sarà già tempo di ritiri e gli allenatori pretenderanno rose più che abbozzate. Figuriamoci poi se un tecnico come Gian Piero Gasperini che fonda gran parte della futura stagione agonistica proprio sul ritiro estivo per ‘inculcare’ metodo di lavoro e schemi alla sua squadra, sarà armato di santa pazienza.

Ecco quindi che anche a Trigoria si lavora sodo per assicurare nel più breve tempo possibile, quelle pedine ritenute fondamentali dal tecnico di Grugliasco per la sua prossima Roma. Anche la società giallorossa, però, come tutte le altre del resto, dovrà tenere a bada una concorrenza sempre più forte. Interna ed esterna. E su un obiettivo possibile la società capitolina ha già trovato un ostico rivale.

De Laurentiis paga e Conte porta a casa il suo attaccante

Rappresenta uno degli oggetti del desiderio della sessione estiva del mercato 2025. Lorenzo Lucca, classe 2000, attaccante dell’Udinese e della nazionale italiana, sa bene come quella in corso è l’estate del grande salto.

Dopo un’importante stagione in Friuli con la maglia bianconera, quella estiva gli garantirà il passaggio ad una grande di Serie A. Gian Piero Gasperini lo gradirebbe non poco nella sua nuova Roma ma secondo quanto risulta a Marco Conterio, giornalista di Radio Sportiva, il futuro prossimo di Lorenzo Lucca sarà altrove: “Napoli a caccia di una punta, trattativa in fase avanzata con l’Udinese per Lorenzo Lucca“.

Roma e Milan proveranno il tutto per tutto ma il club di Aurelio De Laurentiis appare, al momento, in netto vantaggio. Antonio Conte punta dritto al bis in campionato e ad una grande Champions League. L’ex Manchester City, Kevin De Bruyne, è solo un gustoso antipasto. Un chiaro avviso ai ‘naviganti’ della nostra Serie A. La speranza è che ‘qualcuno’ risponda presente, altrimenti il prossimo campionato sembra inizia e termina ad agosto.