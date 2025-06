Calciomercato Roma, clausola aggirata: il primo derby lo vince Gasp

Calciomercato Roma, clausola aggirata e assalto giallorosso. Il primo derby lo vince Gasperini che ha accelerato sulla questione. Lazio dietro

Il primo derby della stagione non si gioca sul campo, ma dietro la scrivania. E sì, non è tempo di partite ma di operazioni di mercato e la Roma, a quanto pare, vuole chiudere in breve tempo anticipando la Lazio.

Un obiettivo in comune per le formazioni della Capitale, un obiettivo in corsia che ha una clausola rescissoria di 25milioni di euro che Ghisolfi vorrebbe aggirare. E come? Magari piazzando velocemente un’offerta e sfruttando non tanto la volontà del club di appartenenza di cederlo, ma la certezza che la sua esperienza nella Liga è quasi definitivamente chiusa del tutto. Sì, perché sicuramente potrebbero arrivare altri interessi nel corso delle prossime settimane, ma incassare immediatamente dà la possibilità di muoversi, altrettanto velocemente, in fase di mercato.

Calciomercato Roma, derby con la Lazio per Ratiu

Il profilo è quello di Ratiu, terzino destro del Rayo Vallecano e capitano della nazionale romena, uno dei migliori nel ruolo nella stagione da poco andata in archivio. Accostato alla Roma anche nello scorso mese di gennaio, ha una clausola rescissoria come detto prima di 25milioni di euro che può essere abbassata. Nel senso, il club si potrebbe accontentare di qualcosa in meno si legge sulla Gazzetta dello Sport.

C’è la Lazio anche sul giocatore, ma in questo momento Ghisolfi sembra essere leggermente avanti nelle contrattazioni. Il 50% dei soldi che il Rayo comunque incasserà da questa cessione andranno a finire nelle casse del Villarreal. Ma questo non è un problema per la Roma che vuole trovare immediatamente la quadra per evitare delle sorprese che potrebbero anche arrivare dall’altra sponda del Tevere. La situazione quindi è da tenere sotto osservazione nelle prossime settimane, magari anche nei prossimi giorni.

E sarebbe un primo innesto importante per Gasperini visto che Ratiu, ovviamente, può giocare sia come centrale in una difesa a tre ma anche e soprattutto come uomo a tutta fascia nel solito centrocampo a cinque che l’ex allenatore dell’Atalanta utilizza nelle sue squadre.