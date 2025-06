Calciomercato Roma, clausola scaduta: ha detto no

Calciomercato Roma, la clausola è scaduta e l’operazione è diventata tutta in salita. Ecco cosa sta succedendo. Difficile vederlo in Trigoria

Trattativa in salita. Perché al momento non c’è nessuna apertura da parte del club che ne detiene il cartellino per un nuovo prestito. La Roma ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto quindi, da quelle parti, hanno un po’ storto il naso.

Insomma, il futuro è tutto da scrivere nonostante da parte del giocatore in questione ci sia la volontà di rimanere. Ma forse all’inizio, nel momento della chiusura dell’operazione nello scorso febbraio, i conti sono stati un po’ sballati. Diciamo che 19,6 milioni di euro adesso sono sembrati un po’ alti sin dall’inizio e Ghisolfi ha deciso di non versarli. Ma non chiudendo la porta ad un possibile arrivo, ma cercando di trovare di nuovo una soluzione che per il momento non c’è. E non c’è nemmeno apertura.

Calciomercato Roma, la situazione Gourna-Douath

Almeno queste sono le informazioni che si leggono questa mattina su Il Tempo. Il Salisburgo, proprietario del cartellino di Gourna-Douath, dopo non aver ricevuto il pagamento di quanto stabilito alla fine dello scorso mese di maggio, per il momento fa muro e non ascolta possibilità di prestito. Sì, perché a quanto pare l’idea di Ghisolfi sarebbe quella di prendere il giocatore a titolo temporaneo per un’altra stagione e poi capire come muoversi nel futuro. Ma da quell’orecchio non ci sentono.

Operazione insomma molto in salita anche perché i quasi 20 milioni di euro potrebbero essere serenamente destinati ad altre operazioni di mercato che si potrebbero rivelare anche più congeniali a quelli che sono gli obiettivi di Gasperini e della Roma. Quindi, ad oggi, appare davvero complicato rivedere il centrocampista – che ha giocato poco ma quando è stato chiamato in causa ha fatto bene – dalle parti di Trigoria. A meno che il Salisburgo non apra di nuovo ad una formula creativa. E quindi allora se ne potrebbe riparlare.