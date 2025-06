Calciomercato Roma, offerta rifiutata e via libera Milan

Ecco le ultime in merito ad un duello di mercato tra la Roma di Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri.

La sponda giallorossa della città eterna non aspetta altro che conoscere da vicino la nuova Roma di Gasperini, in tutte le novità che coinvolgeranno sia la conformazione della rosa, che le modalità con cui questa verrà schierata in campo.

Come affermato dal tecnico torinese nel corso della sua prima intervista in giallorosso, le caratteristiche del sistema di gioco da lui desiderato sono oramai chiare a chiunque abbia seguito anche distrattamente la Serie A nell’ultima decade e, di conseguenza, la tifoseria capitolina spera che i vertici della Lupa riescano ad assecondare adeguatamente le velleità tattiche dell’ex allenatore della Dea.

Per cucire il calciomercato intorno alle curve calcistiche di Gasperini non sarà sufficiente comprare un paio di attaccanti di gamba dotati di eccellenti mezzi tecnici, ma risulterà necessario compiere un’attenta disamina delle lacune che attualmente non permetterebbero all’ex Genoa di esprimere senza filtri e limitazioni la propria idea di calcio.

Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo che non coinvolgono soltanto i giallorossi, ma anche il Milan del neo arrivato Massimiliano Allegri.

Bijol pronto a passare dal bianconero al rossonero: Roma e Leeds a mani vuote

Il calciatore in grado di attirare l’attenzione dei vertici di Milan e Roma risponde al nome di Jaka Bijol, ovvero il centrale difensivo attualmente di proprietà dell’Udinese che nel corso della stagione appena conclusasi ha deliziato tifosi e appassionati.

Si tratta di un gigante di 190 centimetri dotato di una stazza fisica a dir poco imponente, che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, parrebbe essere una pedina su cui il club bianconero fa particolare affidamento nell’ottica di rinvigorire le proprie casse.

Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, infatti, pare che Bijol sia attualmente attenzionato dal Leeds, che avrebbe recapitato e poi visto tornare al mittente un’offerta per il calciatore sloveno. Ora il Milan, attualmente in pole position, potrebbe affondare il colpo per il talento classe 1999 attualmente valutato 18 milioni di euro su Transfermarkt.

Si tratta di un difensore centrale dotato di una dinamica piuttosto sorprendente se rapportata alla stazza, la cui tendenza è spesso quella di intervenire sul tempo più che di inseguire correndo i propri avversari. Non è un caso che l’interesse dei giallorossi sta nato prima dell’approdo di Gasperini, dato che forse il tecnico torinese potrebbe pretendere dai vertici giallorossi dei difensori più inclini a correre all’indietro in caso di possesso perso a baricentro alto (discorso opposto per Allegri, per il cui stile Bijol appare perfettamente compatibile).