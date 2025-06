Calciomercato Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2029

Emergono novità ufficiali in merito ad un profilo particolarmente chiacchierato negli scorsi mesi tra i corridoi di Trigoria

Per comprare occorre vendere… nell’era del Fair Play Finanziario questa sembrerebbe essere divenuta la regola aurea per tutte le società d’Europa (o quasi, dato che nel corso dell’ultima decade se ne sono viste di ogni per tentare di aggirare con creatività tali restrizioni) e la nuova Roma di Gasperini, Ranieri e Ghisolfi non potrà fare eccezione.

Lo scorso anno i giallorossi hanno compiuto una campagna acquisti piuttosto ingente, andando a prelevare molti dei talenti più chiacchierati del panorama calcistico nostrano (pensiamo a Matias Soulé) e non solo (pensiamo ad Artem Dovbyk) e, nel corso delle prossime settimane è difficile immaginare che i vertici capitolini permetteranno a Florent Ghisolfi di darsi alla pazza gioia sul mercato.

Occorrerà dunque cadenzare con precisione e raziocinio le operazioni da compiere, tanto per quanto concerne gli innesti in entrata, che le uscite da Trigoria.

Dahl dice addio alla Roma: trasferimento definitivo al Benfica

Il calciatore che nelle prossime ore lascerà a titolo definitivo il club giallorosso risponde al nome di Samuel Dahl, il cui contributo all’interno della burrascosa stagione dei romani è stato a dir poco modesto. Per il terzino sinistro svedese possiamo infatti contare ben due partite giocate, per un totale di 41 minuti spesi in campo con la maglia giallorossa.

🤝 Dahl ceduto a titolo definitivo al Benfica In bocca al lupo, Samuel! 📄 https://t.co/GmBU7bVVGr#ASRoma pic.twitter.com/YT5nT89tZF — AS Roma (@OfficialASRoma) June 12, 2025

Non è un caso che, nel corso del mercato invernale, i giallorossi abbiano preferito cederlo in prestito al Benfica, dove ora, come cominciato direttamente dal club sul proprio sito ufficiale, approderà definitivamente attraverso un’operazione che prevede un’entrata di 9 milioni di euro fissi più 2 di bonus legati alle prestazioni del singolo giocatore e del collettivo portoghese. Il nuovo contratto dell’ormai ex Roma si estenderà fino al 2029.