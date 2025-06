Dalla Roma all’Inter: 40 milioni di euro

40 milioni di euro e firma gigantesca: dalla Roma all’Inter, ecco le ultime di calciomercato.

Le strade di diverse big del nostro campionato sono destinate a intrecciarsi ulteriormente anche nel corso delle prossime settimane e di un’estate che si preannuncia bollente, su plurimi fronti. Terminato quel valzer di panchine che grandi attenzioni aveva generato nella parentesi finale di campionato e nelle settimane a cavallo tra maggio e inizio giugno, tante dirigenze e proprietà si apprestano, ora, ad apparecchiare nel migliore dei modi la campagna acquisti, col fine ultimo di accontentare i nuovi tecnici e porre solide basi per la costruzione del futuro.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, chiamata da un necessaria rifondazione dopo le difficoltà dell’ultimo anno, con l’affidamento della di mansioni dirigenziali a Claudio Ranieri, cui spetterà ulteriore potere decisionale dopo aver individuato in Gasperini il suo successore ideale. Come dicevamo, sono tanti gli aspetti destinati a intrecciarsi tra loro, soprattutto con le novità generate dai numerosi volti nuovi sulle panchine italiane e su una rivoluzione che, a partire da Bergamo, passando per Milano e fino ad arrivare nella Capitale, sta toccando in modo quasi olistico il nostro campionato. Parallelamente alle permanenze intrecciate di Tudor e Conte a Torino e Napoli, diversi aspetti potrebbero adesso permettere di assistere a importanti ingerenze anche tra le fila di altre squadre.

Calciomercato Roma, 40 milioni per Woltemade: è nella lista di Chivu

Più nello specifico, tra le realtà che potrebbero andare incontro a maggiori cambiamenti, si segnala anche la stessa Inter che, dopo aver concluso la stagione senza trofei in bacheca e con grandi rimpianti, ha fatto un passo oltre Simone Inzaghi. Il non più allenatore nerazzurro ripartirà dall’Arabia, proprio mentre ad Appiano Gentile si traccia il percorso per una vera e propria rivoluzione che attende la futura squadra di Chivu.

Proprio all’ex Roma, reduce da un bel percorso a Parma, è stata affidata la pesante eredità di Inzaghi, con ripercussioni prossimamente evidenti anche sul calciomercato. Più nello specifico, a parlarne sono state le penne de La Gazzetta dello Sport, che hanno stilato la lista dei tanti giovani nomi seguiti dagli addetti ai lavori per intraprendere un nuovo e roseo percorso in quel di Milano, affidato alla crescita e alla paziente attesa di giocatori da far sbocciare e maturare.

Tra questi, oltre al riscattato Zalewski, vengono inseriti anche Bonny, Leoni o Nico Paz. L’intreccio che interessa maggiormente la Roma, però, riguarda soprattutto il gigante dello Stoccarda, Nick Woltemade. Accostato anche ai giallorossi dopo la grande stagione in Bundes, Woltemdade piace molto all’Inter, ben consapevole, però, della valutazione da parte dei tedeschi di almeno 40 milioni di euro.