Juventus, cambia la panchina: UFFICIALE, Tudor già avvisato

Juventus, cambia la panchina. Adesso è anche ufficiale e Tudor è “già avvisato”. Ecco la nuova iniziativa della società bianconera per il prossimo anno

Igor Tudor nei giorni scorsi ha incassato il sì della società. Dopo essere arrivato a stagione in corso per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, centrando l’obiettivo fissato, il nuovo direttore generale Comolli, nella prima conferenza stampa della sua avventura, ha confermato che il tecnico croato non rimarrà solamente per il mondiale per club, ma anche per il futuro.

Il contratto di Tudor scade il 30 giugno del 2026 e nessuna società importante vuole un tecnico in scadenza. Quindi nelle prossime settimane, salvo clamorosi colpi di scena, le parti si siederanno a tavolino per capire quali sono i margini, di durata e anche economici, per arrivare alla fumata bianca. Una panchina quella dell’Allianz che comunque verrà ribaltata nelle prossime settimane. E in questo caso nel vero senso della parola.

Juventus: ecco le modifiche allo Stadium

Tudor, dalla prossima stagione, così come i giocatori che si accomoderanno vicino a lui, non saranno più in mezzo ai tifosi. Sì, perché secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da La Stampa, sono previsti degli interventi strutturali all’interno dell’impianto torinese.

“Per la prossima stagione – si legge sul quotidiano citato prima – ci sarà lo spostamento delle panchine a bordo campo rispetto all’attuale posizione all’interno degli spalti, questo porterà anche a un ampliamento del numero di posti in tribuna di qualche decina di unità”. Insomma, Tudor più vicino al campo e niente più tifosi attaccati, davvero, ai propri idoli durante la partita. Una decisione questa che a sensazione non è stata presa per aumentare i posti in tribuna, ma per dare la possibilità allo staff tecnico di lavorare in assoluta tranquillità.

Non è facile stare proprio lì al fianco dei tifosi che possono anche criticare alcune scelte. Quindi, la sensazione netta è appunto questa. La volontà di allontanare anche occhi “indiscreti” da monitor, lavagne tattiche e tutto il resto.