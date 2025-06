Nuovo difensore per la Roma: ha fatto fuori Gasperini

Il tecnico giallorosso ha dettato le sue priorità. Si parte dalla difesa e mentre si avvicina la conferma di Mile Svilar si punta un difensore.

Il mercato della Roma oscilla concretamente tra ‘sostanziose’ uscite e fondamentali conferme.

Le uscite a titolo definivo di Zalewski, Le Fée, Dahl nonché l’ormai prossima cessione al Boca Juniors del campione del mondo argentino, Leandro Paredes, stanno assicurando alla Roma un buon capitale da reinvestire sul mercato. Con i conti occorre ancora la massima accortezza ma le prime operazioni in uscita andate felicemente a buon fine regalano ottimismo.

Gian Piero Gasperini lavora avendo la suo fianco il direttore sportivo Florent Ghisolfi nonché Claudio Ranieri, fresco di rifiuto alla nazionale azzurra. Il tecnico di Grugliasco vuol fare le cose per bene e per questo i miglioramenti da apportare alla nuova Roma devono seguire l’ordine canonico. Si parte dalla difesa.

L’altra quasi ufficiale conferma in casa Roma riguarda il suo numero uno, il belga Mile Svilar. La sua firma in calce al rinnovo del contratto potrebbe arrivare da un momento all’altro. Si tratterebbe di una fondamentale conferma per la difesa giallorossa targata Gian Piero Gasperini.

Si parte da Svilar per arrivare ad un difensore

Si parte da Mile Svilar ma il nuovo tecnico giallorosso vuole anche altro per il suo reparto arretrato. Si continua a parlare dell’interessamento della Roma per il centrale della Juventus, Federico Gatti.

La Roma, però, guarda anche oltre Torino e…l’Italia. Di Gian Piero Gasperini si conoscono bene i suoi diversi punti di forza. Uno di questi è la sua capacità di lavorare al meglio con i giovani. La sua maniera unica di farli crescere e maturare nei modi e tempi giusti. Anche per questo per il futuro reparto difensivo i dirigenti giallorossi hanno pensato al Belgio.

E’ infatti il Club Bruges la società di appartenenza di Joel Ordóñez, classe 2004, difensore della nazionale dell’Ecuador. Un prospetto importante nonostante la giovane età. Un diamante grezzo da assicurare all’orafo piemontese prima che altri lo portino via.