Calciomercato Roma, ossessione Dybala: da quelle parti non si sono rassegnati ad un possibile arrivo della Joya. Pronto l’assalto

Paulo Dybala come sappiamo, dopo l’infortunio con annesso intervento chirurgico, ha chiuso in anticipo la sua stagione. Ma dovrebbe essere pronto per l’inizio dell’anno, o al massimo un mese dopo.

Con quell’operazione ha voluto mettersi tutti i problemi da parte, risolverli definitivamente e mettersi a disposizione della Roma. Ha girato l’Italia con i compagni nonostante non potesse giocare, è andato in panchina tutte le partite dimostrando un grosso attaccamento alla maglia. Insomma, non dovrebbero esserci problemi per la sua permanenza anche il prossimo anno con Gasperini in panchina. Anche se, dalla Spagna, e precisamente El Gol Digital, parla di “ossessione” da parte di un allenatore e, quindi, di un’offerta pronta ad essere recapitata.

Simeone non molla: vuole Dybala

L’ossessione nei confronti della Joya ce l’ha Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, che vorrebbe Dybala nella sua squadra il prossimo anno. L’idea sarebbe quella di mettere Dybala nella stessa posizione di Griezmann – fresco di rinnovo – che nell’ultima stagione ha vissuto una fase di declino.

Addirittura si parla da quelle parti di primi approcci della società madrilena con Dybala e il suo entourage per capire se ci sono i margini di un’operazione, per capire quali sono le condizioni dell’affare “e per poter raggiungere presto un accordo” viene messo nero su bianco. Insomma, è una situazione delicata da seguire.

Dybala ha un contratto con la Roma fino al 30 giugno del 2026 dopo che lo scorso mese di gennaio è stato annunciato che l’argentino aveva raggiunto tutti gli obiettivi per il prolungamento automatico di un anno. C’è anche la clausola che sarà valida per il prossimo mese di luglio – stando a quelle che sono state allora le informazioni di Fabrizio Romano – e questo potrebbe spingere l’Atletico Madrid a presentarsi a Trigoria con quella somma che servirebbe. Poi, nonostante la clausola, qualora ci fosse ancora, sarebbe comunque la volontà del giocatore a fare la differenza. Intanto l’ossessione di Simeone rimane. Sperando che alla fine sia solamente quella e non arrivi a dama.