Spalletti dopo Inzaghi: l’offerta choc è ancora valida

Spalletti dopo Inzaghi: offerta choc per l’ex commissario tecnico della Nazionale che è pronto a prendere un nuovo posto. Cosa sta succedendo

A quanto pare, l’esonero dalla guida della Nazionale – la Figc dopo il rifiuto di Ranieri è alla ricerca di un altro nome, con Gattuso in pole – Luciano Spalletti se lo è già messo alle spalle.

Non se lo aspettava, e non si sarebbe mai dimesso come da lui stesso confermato nel corso dell’ultima conferenza stampa quando ha svelato la decisione presa da Gabriele Gravina. Ma adesso, siccome non si torna più indietro, è evidente che non vuole rimanere fermo e magari vorrebbe anche tornare ad un compito diverso, quello dell’allenatore che lo impegnerebbe tutti i giorni. Scartata l’ipotesi Juventus, che ha deciso di confermare Igor Tudor sulla panchina, secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico toscano non dovrebbe rimanere senza squadra per molto tempo. C’è già una situazione in ballo, molto grossa.

Spalletti dopo Inzaghi: ecco cosa sta succedendo

Una grossa offerta, irrinunciabile sotto l’aspetto economico da parte dell’Al Nassr, starebbe arrivando a Spalletti. Proprio gli arabi potrebbero salutare Stefano Pioli all’inizio del mese di luglio – l’ex Milan è promesso sposo della Fiorentina – e quindi stanno cercando un degno erede. E quel degno erede sarebbe appunto l’ex commissario tecnico azzurro.

Il giornale parla di un’offerta davvero irrinunciabile sotto l’aspetto economico: a doppio cifra, che magari si potrebbe avvicinare anche ai 25milioni di euro che l’Al Hilal ha messo sul piatto per convincere Simone Inzaghi a lasciare l’Inter. E crediamo che se non è identica davvero potrebbe essere mai e poi mai scartata. Insomma Spalletti senza problemi a trovarsi un’altra squadra, una dall’altra parte del Mondo ovviamente. E davanti a una vagonata di soldi come quelli che per tutti arrivano da quella zona del Pianeta, è davvero complicato dire di no. Vedremo come andrà a finire, ma la strada, è evidente, è già tracciata e indietro non si torna-