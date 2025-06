Torna alla Juve dopo tre anni: Tudor scarta il primo regalo

Calciomercato Juventus, Comolli e il primo regalo da far scartare a Tudor: ecco il gran ritorno in bianconero dopo tre anni.

La fase di grandi cambiamenti, attese e novità sta toccando trasversalmente anche il mondo Juventus, esattamente un anno dopo il principio del nuovo progetto con Thiago Motta, durato molto meno del previsto e la cui conclusione, lo scorso marzo, sta vedendo costretto il mondo bianconero tutto a ridisegnare le basi per il prossimo futuro.

Questa volta, i cambiamenti paiono destinati ad essere sottoposti ad un setaccio olistico, non riguardante unicamente la squadre ma anche le fila dirigenziali che, da diversi anni a questa parte, stanno facendo i conti con una serie massiccia di modifiche endogene.

Tra i vari, è toccato anche a Cristiano Giuntoli, il cui posto è stato preso da Comolli, col fine ultimo di consegnare a quest’ultimo il delicato lavoro di ricostruzione di una squadra che, pur partendo da buonissime basi, deve fare altresì i conti con evidenti necessità di cambiamento e miglioramento. Le questioni da affrontare restano plurime e si intrecciano con una molteplicità di aspetti, a partire da quelli relativi alla situazione contrattuale di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, spunta anche il ritorno di De Ligt per la difesa

La questione centravanti, su tale fronte, resta molto delicata, con l’attuale inamovibilità del giocatore nel non voler rinnovare e la consequenziale esigenza di trovare tempestive soluzioni ad un anno dalla scadenza contrattuale del serbo. Con una situazione apertissima anche sul fronte Kolo Muani per un nuovo prestito, la Juventus si guarda intorno, sondando nomi di grande eco e spessore, come ben ricordano le avances per Gyokeres.

Intanto, anche altre zone di campo, difesa inclusa, restano al setaccio di Comolli e colleghi, consci di dover mettere nelle mani di Tudor (che continuerà alla Juventus con un rinnovo contrattuale, salvo clamorosi scenari) almeno un altro paio di elementi tra fasce e centrocampo. Il tutto, appunto, senza dimenticare di un reparto difensivo rispetto al quale, proprio in queste ore, Luca Momblano riferisce aggiornamenti tutt’altro che di poco conto.

Nella rosa di nomi sondati e che potrebbero essere messi al centro del reparto, infatti, figurerebbe anche il clamoroso scenario di un ritorno di De Ligt, venduto al Bayern Monaco nel 2022.

“Disasi e De Ligt: la Juventus cerca almeno due profili come loro due. Si cercano le caratteristiche di un grande difensore centrale, come questi che ho nominato. Balerdi è un altro nome sul quale Comolli lavora, a conferma del fatto che a Torino stiano lavorando per assicurarsi un difensore centrale titolare“.