Voltafaccia Juve: incontro con la Roma e nuovo sgarbo Conte

La Juventus che cambia repentinamente progetti, dirigenti e programmi potrebbe decidere di mettere alla porta un suo titolarissimo. Chi?

Il mercato sta muovendo i suoi primi passi. Le società più rapide ed incisive hanno già assestato, o stanno limando le ultime difficoltà per assestarli, colpi importanti. In casa Juventus si avanza, invece, con un andamento lento.

La nuova dirigenza è in via di ristrutturazione. Da quanto si apprende non vi sarà alcuna rivoluzione ma soltanto pochi e mirati ritocchi di qualità. Sotto questo punto di vista la linea è pari pari quella del malamente licenziato ex direttore tecnico, Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore generale, Damien Comolli, ha mediaticamente esordito al meglio sposando il motto bianconero che recita come la vittoria sia l’unica cosa che conta.

Per vincere, però, occorre poi non soltanto una squadra ma una rosa forte. E qui il suo compito, e quello dei dirigenti che lo affiancheranno, diventa decisamente più complicato. Pochi ingressi mirati a fronte di uscite quasi stabilite, anche se è poi sempre il mercato a decidere chi entra e chi esce. Ma in casa Juventus chi è da ritenersi davvero incedibile?

C’è tanta ‘trippa’ per Federico Gatti

Il nuovo corso bianconero, che sostituisce in toto il nuovo corso della scorsa estate, ripartirà pertanto dal tecnico che comunque, in un modo o nell’altro, ha centrato l’obiettivo minimo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions League.

Un profilo ritenuto da Cristiano Giuntoli come intoccabile per la Juventus di oggi e di domani, sta invece ritornando velocemente in discussione. La conferma arriva da un post su X di Davide Parravano che recita quanto segue: “Domani possibile incontro tra l’ASRoma e gli agenti di Gatti per capire se ci sono i presupposti per intavolare una trattativa“.

Gian Piero Gasperini stima molto il centrale di Rivoli, e la Juventus? Con Cristiano Giuntoli sembrava fosse tutto apparecchiato per il rinnovo del contratto comprensivo di adeguamento economico. Ora invece, come confermato da Romeo Agresti, c’è ancora distanza dalla richiesta degli agenti del calciatore e l’offerta messa sul tavolo dalla società bianconera.

Pertanto la Roma di Gian Piero Gasperini così come il Napoli di Antonio Conte non mollano la pista che conduce a Federico Gatti. La decisione finale spetta alla nuova Juventus. Forse.