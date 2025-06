Yildiz al posto di Williams: Juve tradita dal grande ex

Il nome di Kenan Yildiz sembrerebbe essere pronto a monopolizzare il calciomercato estivo. Ecco le ultime sul talento turco

Quello di Kenan Yildiz è senza dubbio alcuno uno dei profili che impreziosito ulteriormente un campionato già pregno di colpi di scena e ribaltoni in grado di mantenere alta la soglia dell’attenzione di tifosi e appassionati fino all’ultima giornata.

Il talento bianconero, nonostante la Vecchia Signora abbia affrontato indubbiamente un anno tutt’altro che esaltante sotto diversi aspetti, ha trovato con costanza le occasioni per mettersi in mostra con il suo rumoroso numero 10 sulle spalle, che da molti è stata considerata una mossa azzardata compiuta dai vertici bianconeri nei confronti di un ragazzo che ha da poco compiuto 20 anni.

Tuttavia, a suon di giocate dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, il talento turco ha dimostrato di essere un vero e proprie leader tecnico della Vecchia Signora, il che già di per sé sembrerebbe giustificare l’altisonante numero di maglia a lui assegnato. Il tutto considerando che i bianconeri hanno raramente brillanto dal punto di vista squisitamente tattico, il che ha indubbiamente limitato le possibilità del classe 2005 di esprimere a pieno le proprie potenzialità.

La fiducia totale da parte dei vertici bianconeri e il conseguente numero 10 assegnatogli hanno da subito restituito la sensazione che la storia d’amore tra la Vecchia Signora e il fuoriclasse turco fosse a tempo indeterminato, tuttavia le prestazioni fuori dal comune inanellate hanno attirato l’attenzione di alcune corteggiatrici blasonate, le cui disponibilità finanziarie potrebbero improvvisamente ribaltare le certezze dei tifosi bianconeri.

L’Arsenal fa sul serio: l’offerta per il numero 10 bianconero è pronta

Tra le numerose big europee che hanno inserito il nome di Yildiz nei propri taccuini l’Arsenal si è resa particolarmente rumorosa nelle ultime ore, tanto che CaughtOffside ha carpito da fonti vicine che attualmente il nome del talento bianconero sia in corsa per conquistare la pole position per la corsa dei Gunners ad una nuova ala sinistra a piede invertito.

Il precedente candidato più quotato era Nico Williams, le cui qualità sono ormai note a chiunque (una rapidità fuori dal comune, una facilità di dribbling da mani nei capelli e uno spiccato senso del gol), tuttavia le richieste del calciatore in termini di stipendio si sono rivelate proibitive (ben 18 milioni di euro a stagione).

Secondo la fonte sopracitata, pare che gli inglesi vorrebbero mantenere il prezzo di Yildiz intorno ai 60 milioni di euro (dunque quasi speculare ai 58 milioni di euro che l’Athletic Bilbao ha fissato per la clausola di Williams), tuttavia pare che i bianconero non abbiano intenzione di privarsene per cifre sotto gli 80 milioni.