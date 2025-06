Accordo nerazzurro, bye bye Roma: prima mazzata per Gasperini

La nuova Roma di Gasperini è pronta a prendere forma, tuttavia sembrerebbere esserci stata un’immediata battuta d’arresto per il mercato giallorosso

L’approdo di Gian Piero Gasperini in terra capitolina è stato anticipato da diverse voci che riportavano alcune richieste dell’ormai ex allenatore della Dea, il quale avrebbe domandato a Ranieri e Ghisolfi se ci fossero le garanzie di un mercato in grado di modificare radicalmente la natura dell’organico giallorosso.

Se già generalmente è difficile pensare ad un allenatore che approdi in una piazza come Roma senza pretendere colpi altisonanti capaci di fornire entusiasmo, nel caso di Gasperini ci troviamo in quell’insieme di tecnici a cui non interessa soltanto di allenare giocatori forti e decisivi, ma piuttosto di cucire il progetto intorno ad un idea complessa e personale di calcio. In tal senso sono emerse novità poco piacevoli in merito ad un profilo su cui Gasperini sembrava aver puntato con decisione.

Calciomercato Roma, le ultime su Kossonou

Quando si pensa a Gasperini il primo reparto a cui si pensa è naturalmente quello offensivo, tuttavia, anche avendo visto qualche partita dell’Atalanta, non è difficile comprendere come, per sostenere una fase offensiva del livello desiderato da Gasp, occorra un’impalcatura sorretta anche e soprattutto da centrocampo e difesa. Una linea difensiva spesso alta lascia spazi ampi dietro di se, il che presuppone difensori dotati di una certa rapidità e di uno spiccato dinamismo.

In tal senso non è stato affatto casuale il prestito oneroso di Odilon Kossounou all’Atalanta compiuto un anno fa, grazie al quale Gasperini ha potuto beneficiare delle qualità del gioiello difensivo del Bayer Leverkusen.

Agile, rapido, elegante e più tecnico dei propri colleghi difensori, il difensore ivoriano di proprietà delle aspirine sarebbe una pedina straordinariamente complementare all’interno di una difesa con Ndicka e Mancini, tuttavia le recenti voci su un trasferimento in terra capitolina sono state bruscamente calmierate da quanto riportato stamane su La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano rosa afferma infatti che l’Atalanta di Juric sia in fase di trattativa per ottenere uno sconto sui 25 milioni di euro fissati per il riscatto, il che lascerebbe Gasp, Ranieri, Ghisolfi e la Roma a mani vuote.