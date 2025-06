Accordo raggiunto col Milan: 35 milioni e addio Juve

Il calciomercato estivo è pronto smuovere con vigore l’attuale panorama calcistico nostrano. Ecco le ultime sulle prossime mosse del Milan di Tare

Rivoluzione, metamorfosi, ristrutturazione, terremoto… usate il termine che volete, ma una cosa è certa: nel corso delle prossime settimane la Serie A che tifosi e appassionati avevano imparato a conoscere nel corso della stagione appena conclusasi sarà spazzata via e, al suo posto, giungerà una creatura sconosciuta e affascinante.

La parte sinistra della classifica è stata letteralmente ribaltata nel corso del frenetico valzer di allenatori che ha coinvolto la gran parte delle big nostrane, le cui dirigenze sono ora pronte a rivolgersi al calciomercato estivo per plasmare le rinnovate le formazioni che affronteranno la tanto attesa stagione 25/26.

Risultato? Nessun giocatore è al sicuro e quasi nessun sogno appare troppo grande per poterci credere (basti vedere l’approdo di Kevin De Bruyne in terra partenopea). In tal senso emergono novità piuttosto intriganti in merito ad uno dei talenti più chiacchierati dell’ultimo periodo nel panorama calcistico europeo.

Calciomercato Milan, Tare anticipa tutti per il talento svizzero

La figura di Massimiliano Allegri continua a dividere in due fazioni ben distinte tifosi e appassionati della massima lega italiana, con alcuni di questi che lo considerano tutt’ora un tecnico capace di ottenere risultati concreti operando sulla carica emotiva del proprio gruppo, senza particolari attenzioni al piano squisitamente tattico, e altri convinti che, al contrario, il tecnico toscano abbia semplicemente approfittato di situazioni particolarmente favorevoli, che gli avrebbero permesso di guidare formazioni luccicanti a cui occorreva soltanto una gestione guidata dal raziocinio più che dal genio calcistico.

Adesso, nonostante un ottavo posto che parrebbe suggerire tutt’altro e la partenza di uno dei calciatori più raffinati e impattanti dell’attuale panorama calcistico europeo (Reijnders), il Milan che è stato dato in mano al tecnico ex Juventus non è affatto una squadra priva di talento e potenzialità, anche e soprattutto considerando l’ormai dichiarata intenzione di rivolgersi al mercato per chiudere una serie di operazioni di rilievo.

Tra le varie indiscrezioni è recentemente emersa con particolare prepotenza quella relativa a Ardon Jashari, attuale gioiello del Club Bruges su cui avevano posato gli occhi anche la Juventus e la Roma.

Si tratta di un giovane mediano classe 2002 dalle impressionati doti tecniche, la cui esplosività e il cui estro offensivo gli permettono di essere particolarmente pericoloso anche una volta superata le linea di metà campo. Secondo quanto riportato da Daniele Longo pare che il Milan abbia intenzione di affondare il colpo, con i belga decisi a non scendere sotto i 35 milioni di euro e Tare fermo a quota 27. Oggi avverranno dei contatti per trovare una quadra.