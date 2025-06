Calciomercato Roma, attesa finita per Frattesi: ecco cosa sta succedendo attorno alle prestazioni del centrocampista dell’Inter accostato ai giallorossi

Il sogno dovrebbe rimanere tale. E la telenovela chiusa dall’inizio, e non portata avanti fino alla fine del calciomercato estivo. Se poi sarà effettivamente così solamente il tempo ce lo dirà, di certo le indicazioni che questa mattina arrivano da La Gazzetta dello Sport vanno dirette verso questa direzione.

Era già stato accostato alla Roma in questa sessione di mercato che ancora ufficialmente non è aperta. Come succede da due anni. E si era parlato già di possibile cifre, con una trentina di milioni di euro, anche per via di un impiego non così costante lo scorso anno, l’affare si poteva chiudere. E invece niente, il cambio di allenatore ha scombinato tutti i piani. E, Davide Frattesi, rimarrà all’Inter.

Calciomercato Roma: Frattesi resta all’Inter

A quanto pare l’ex giovanili della Roma e l’ex Sassuolo, nel corso della prossima stagione sarà uno dei punti fermi della squadra di Chivu. Il tecnico appena arrivato dal Parma crede e anche molto nelle potenzialità del giocatore quindi ha deciso di toglierlo immediatamente dal mercato per puntarci forte sin da subito, a partire dal Mondiale per Club che domani notte negli Stati Uniti prenderà il via.

“Frattesi è tornato a vedere e pensare in nerazzurro” sottolinea il giornale in edicola questa mattina. Nonostante quello che è stato, ed è ancora, l’interesse del Napoli di Antonio Conte che lo vorrebbe nel proprio motore, e quello della Roma che come sappiamo è molto datato. Non ci sarà quindi per ora nessuna possibilità di intavolare una trattativa.

Sì, perché Chivu potrebbe anche perdere un pezzo di questa squadra che è Calhanoglu: se qualcuno è sacrificabile, sempre per 40 milioni di euro, è il turco che sembrerebbe possa tornare in Patria, al Galatasaray. Per Frattesi insomma porte del tutto chiuse con nessuna possibilità di marcia indietro. Beh, dire nessuna a giugno vedendo come vanno le operazioni di mercato ci sembra molto, ma molto azzardato. Ma per ora è fermo. Se ne riparlerà? Forse. Vedremo.