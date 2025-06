Calciomercato Roma, la chiude il Presidente: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, addio già annunciato dal Presidente: c’è la conferma UFFICIALE che disambigua anche la data. Ecco le ultime novità.

Disambiguata la scelta del nuovo tecnico, tanti aspetti continuano adesso a interessare il mondo Roma, dove non è mai stata smarrita la consapevolezza di dover lavorare con attenzione e ponderazione nel corso di un’estate volta a migliorare e superare le grandi difficoltà vissute durante lo scorso campionato.

Per farlo, in quel di Trigoria si sono affidati alla permanenza nell’organigramma di una figura di grande spessore e conoscenza quale Claudio Ranieri, fautore altresì della scelta del nuovo tecnico, identificato in Gian Piero Gasperini. In attesa delle sue dichiarazioni ufficiali alla stampa dopo quelle arrivate nel giorno della sua presentazione da parte del club, c’è curiosità circa l’apporto del tecnico in una piazza come quella giallorossa, ben diversa da quella di Bergamo e certamente necessitante di paziente attesa per mettere l’ex Atalanta nelle condizioni ideali per far bene e far crescere la squadra.

Ciò, ovviamente, passerà anche per una serie di scelte di mercato di non poco conto, sul fronte delle entrate e delle uscite.

Calciomercato Roma, addio e nuovo annuncio UFFICIALE su Paredes

Che Gasperini necessiti di una determinata tipologia di giocatori non è ovviamente una novità, così come non sorprendono, dunque, le eventuali mosse della Roma nel corso dei prossimi mesi, quando Ghisolfi e colleghi dovranno essere bravi a coniugare le esigenze e le idee del tecnico con gli effettivi margini di manovra concessi ai Friedkin dopo l’ennesima mancata partecipazione alla Champions League.

Il lavoro di miglioramento e cambiamento della rosa, ad ogni modo, passerà anche per le scelte in uscita, rispetto alle quali continuano ad essere tanti i nomi sui quali ci si attendono novità e potenziali cambiamenti anche nel corso di questi giorni. Oltre ad elementi dei quali da tempo si era consapevoli circa una possibile uscita dalla Roma durante l’estate, anche profili molto centrali al progetto potrebbero salutare prossimamente. Tra questi (e nemmeno ciò rappresenta una novità) figura Leandro Paredes, fresco di rinnovo contrattuale annuale negli scorsi mesi ma mai avulso dalle tante voci che lo riconducono all’Argentina.

A contribuire a tali suggestioni sono state anche le dichiarazioni di addetti ai lavori e dello stesso numero 16 della Roma, che mai ha celato il suo anelito, un giorno, di tornare al Boca Juniors. Proprio sullo scenario di un ritorno in patria, dopo le esternazioni dello stesso giocatore, sono giunte quelle del Presidente Juan Roman Riquelme che, direttamente da Miami, ha così sentenziato sullo scenario Paredes.

“Sono più fiducioso rispetto a gennaio: mi sento convinto che avremmo la possibilità di avere Paredes con noi dopo il Mondiale per Club“. A corroborare tale scenario, poi, anche le informazioni riferite dal giornalista Luis Fregossi, che ha specificato come Paredes applicherà la clausola rescissoria con la Roma al termine delle vacanze: i suoi avvocati sarebbero già al lavoro, ad accordo verbalmente già chiuso con il Boca, club al quale si unirà, per il tanto agognato ritorno, proprio dopo il Mondiale per Club.