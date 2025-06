Dalla Roma alla Champions: offerta choc per Pisilli

La Champions League chiama e Nicolò Pisilli risponde: la sua cessione in questa finestra estiva di mercato non è pura utopia. La Roma vuole monetizzare al massimo

L’interessamento di parte di club importanti in Italia e in Europa non è certo nuovo per un ragazzo del 2004, con grandi margini di miglioramento. Sembra proprio che lo stiano osservando da vicino durante l’Europeo Under-21 in Slovacchia.

Il campionato Under-21 è sempre una vetrina importante per osservare i migliori talenti europei alle prese con una rassegna dai contenuti tecnici validi. L’Italia è partita con il piede giusto nella prima sfida contro la Romania e anche se con un pizzico di sofferenza ha portato a casa tre punti fondamentali. Decisivo il gol di Tommaso Baldanzi, che spezzato l’equilibrio, oltre alla parata di Desplanches sul rigore. Del gruppo di Nunziata fa parte anche Nicolò Pisilli, che contro la Romania non ha messo piede in campo prima dell’86’, subentrando proprio all’autore del gol e compagno di squadra.

Pisilli ha da poco rinnovato il contratto con la Roma, andando a guadagnare una cifra in crescendo, fino ad un massimo di 2 milioni. Un’investitura importante per un ragazzo di 20 anni che molti hanno già etichettato come un possibile futuro capitano. Con Ranieri ha vissuto dei moment altalenanti, non offrendo sempre un rendimento costante e finendo di conseguenza spesso in panchina.

Pisilli piace molto al Tottenham: la Roma potrebbe ricevere presto un’offerta importante

Gasperini e il suo calcio possono essere perfetti per esaltare le caratteristiche di Pisilli, che è chiamato al salto di qualità dopo la prima stagione a tempo pieno in prima squadra. Attenzione però agli spifferi di mercato e a quelle che potrebbero essere delle trattative a sorpresa. Si perché come riportato dalla stampa britannica, sul classe 2004 romano e romanista ha messo gli occhi anche il Tottenham, che sta seguendo con attenzione diversi profili all’Europeo di categoria.

Il nuovo allenatore Thomas Frank vuole lavorare con nomi giovani e affamati e Pisilli potrebbe essere uno di questi. Per ora non è stata ancora recapitata un’offerta ufficiale a Trigoria, ma l’interesse è già stato mostrato. Per privarsi di un suo gioiello delle giovanili, i giallorossi chiedono comunque una cifra piuttosto alto, considerando anche che si tratterebbe di una plusvalenza netta. Vedremo se seguiranno sviluppi nei prossimi giorni.