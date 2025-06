Dall’Inter alla Roma, affare gigantesco e firma capitale

Dall’Inter alla Roma, firma capitale e affare gigantesco per l’attacco. Ecco le ultime di calciomercato in casa giallorossa e non solo.

Tanti aspetti restano al setaccio degli addetti ai lavori della Roma e non solo, in vista di un calciomercato che sta già permettendo di registrare importanti novità e cambiamenti. Terminato il valzer di panchine che ha generato sovversioni inattese presso tante società e che ha visto i giallorossi ingaggiare Gian Piero Gasperini dopo i tanti mesi di attese, indizi e disattese.

Ora, con Claudio Ranieri rimasto ufficialmente a Trigoria senza alcuna tipologia di mansione esterna e legata alla Nazionale, si cercherà di assicurare al nuovo allenatore una squadra degna delle sue caratteristiche e coerente con le richieste che il tecnico si appresta ad avanzare.

Restano diversi, ad ogni modo, i reparti sui quali si concentreranno le attenzioni di Ghisolfi e colleghi, alle prese in questa fase anche con la non semplicissima questione relativa al rinnovo di Svilar, edulcoratasi dopo le difficoltà cui si era assistito qualche giorno fa. A tale scenario, poi, va aggiunto anche quello che coinvolge possibili uscite, coinvolgenti anche elementi risultati centrali fino a qualche tempo fa ma che, come nel caso di Paredes, potrebbero ben presto separarsi dalla Roma per reciproche e comuni volontà.

Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Woltemade: le ultime

Una certa curiosità, da non poco tempo, sta interessano, poi, anche la questione centravanti, con Artem Dovbyk reduce da una stagione non sempre felice in termini di prestazioni ma tutt’altro che criticabile da un punto di vista squisitamente ed empiricamente numerico. Ad un anno dal suo arrivo, il bomber ucraino sarà, però, oggetto di possibili valutazioni alla luce delle richieste cercate da Gasperini per questo ruolo.

Proprio da tale punto di vista, dunque, si giustificano gli accostamenti ai giallorossi di una serie di profili che non poche attenzioni stanno generando a livello più genericamente europeo. Tra questi, si era parlato anche del ‘gigante’ Woltemade, reduce da una grande stagione con lo Stoccarda e freschissimo di tripletta con la Nazionale tedesca U21, con la quale è già a quota sette goal in tredici apparizioni.

Su di lui, come noto, si registra anche la presenza dell’Inter, oltre che un insieme di attenzioni anche da parte dei campionati esteri. Insieme all’Atletico Madrid, infatti, anche dalla Capitale della Premier arrivano avances nei suoi confronti, alla luce delle attenzioni nate da parte del Chelsea. A parlarne è Caught Offside, che specifica come i Blues abbiano avviato contatti e chiesto informazioni, reputandolo una validissima alternativa ad un altro seguito di lusso, quale Hugo Ekitiké. I diciassette goal in Bundesliga contribuiscono bene a spiegare le ragioni di questo nobile interesse.