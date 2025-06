David al posto di Osimhen, firma UFFICIALE Juve e ribaltone servito

David al posto di Osimhen, ribaltone Juventus già servito: c’è la prima firma UFFICIALE che stravolge il calciomercato.

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere uno dei più caldi e in grado di infiammare maggiormente questa sessione di calciomercato, alla luce della delicata posizione ormai assunta a Napoli e un rapporto ufficialmente incrinatosi quasi due stagioni fa, prima dell’arrivo di Antonio Conte.

Lo stesso tecnico leccese, come mai nascosto né da lui né dal Presidente de Laurentiis, aveva affermato di essere consapevole della situazione del nigeriano, fuori rosa sin dal suo approdo e reduce quest’anno dal bel campionato, di passaggio, in Turchia. Al termine dell’esperienza col Galatasaray, Osimhen si trova nuovamente alla ricerca di soluzioni e nuove opportunità, con un richiamo turco mai svanito e un’Arabia che continua a sedurlo, per ora invano, con offerte faraoniche.

La consapevolezza di essere ancora molto giovane e di poter dire la propria ad altissimi livelli in Europa, infatti, lo sta vedendo dare priorità a scenari legati al nostro continente, con un insieme di proposte che parevano poterlo ricondurre anche in Serie A, sebbene lontano da Napoli. Gli scenari fin qui emersi, infatti, hanno ricondotto anche allo stesso Milan, con suggestioni relative anche a possibili ingerenze in un’ipotetica trattativa da parte di Rafael Leao, nella lista di potenziali top player che Manna e De Laurentiis potrebbero regalare ad Antonio Conte dopo la vittoria dello Scudetto.

Intanto, anche lo stesso scenario juventino non è ma tramontato del tutto, fresco di accostamenti bianconeri, anche e soprattutto alla luce della forte necessità della Vecchia Signora di fare un passo oltre Dusan Vlahovic.

Ribaltone Osimhen-David: la firma UFFICIALE di Tudor cambia tutto per la Juventus

La posizione del numero 9 serbo resta delicata e ben simile a quella di Chiesa, con un contratto in scadenza tra un anno e una distanza dalla Juventus che pareva rendere quasi utopistico uno scenario di prosecuzione insieme. La firma ufficiale di Tudor, confermato come prossimo allenatore bianconero anche dopo il Mondiale per Club, potrebbe regalare non pochi ribaltoni su tale fronte, alla luce della grande stima espressa dal tecnico, in più occasioni, per il bomber serbo, la cui situazione resta in pieno divenire.

Intanto, dalla Turchia riferiscono di un doppio scenario che coinvolge con attenzione anche lo stesso Napoli e l’Inter, oltre che la Juventus. Ci riferiamo, infatti, a quanto riferito dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, che parla di una possibile offerta ufficiale da parte del Galatasaray per Jonathan David. Il centravanti del Lille piace proprio allo stesso Napoli, oltre che ad essere finito nel passato più e meno recente anche nei mirini dell’Inter.

Non avulsa da tale discorso la Juventus, anch’essa sulle sue tracce e che, proprio in caso di permanenza di Vlahovic, potrebbe trovarsi costretta a mettere nel mirino nuovi profili da affiancargli qualora David dovesse sposare la causa turca. In tutto ciò, il protagonista principale di questa vicenda, Osimhen, resta ancora in balia di un futuro tutto da definire.