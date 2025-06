Maignan lo manda alla Juve: accordo già chiuso

Calciomercato Milan, accordo già chiuso e Maignan decisivo: il portiere rossonero lo spedisce subito alla Juventus. Le ultime.

Restano apertissime e numerose le questioni da affrontare tra le fila di alcune delle realtà più nobili del nostro campionato, a scarsa distanza dalla chiusura quasi definitiva di quel valzer di panchine che ha infiammato tutte la parte finale della stagione e le prime battute di questo mese di giugno. Ad esserne coinvolta, ovviamente, anche la stessa Roma, che ha fatto affidamento a Gian Piero Gasperini per la ripartenza dopo le complicazioni degli ultimi anni, apparecchiando con il non più tecnico dell’Atalanta le basi per un futuro da costruire con pazienza e lungimiranza.

A delineazione praticamente avvenuta di tutti gli scenari principali sul fronte allenatore, restano numerose, adesso, le questioni maggiormente irrelate al calciomercato e alle decisioni che dirigenti e proprietà dovranno prendere per venire incontro alle esigenze dei nuovi tecnici.

Proprio mentre a Trigoria si lavora per equilibrare la situazione economica con le richieste del tecnico ex Atalanta, tante altre nobili realtà del campionato fanno altresì i conti con le possibili uscite di nomi pesanti e destinati a garantire un valido aiuto sul fronte della monetizzazione. Lo ricorda bene la stessa Inter, che con Chivu potrebbe presto porre basi più giovani e durature, facendo un passo oltre quell’ossatura fin troppo saggia sulla quale Simone Inzaghi ha costruito fino alla debacle bavarese.

Calciomercato Juve e Milan: idea Ter Stegen al posto di Di Gregorio e Maignan

Intanto, altri scenari di calciomercato infiammano anche l’altra sponda milanese, che ha accolto Massimiliano Allegri dopo praticamente una decade e ad un anno di distanza dall’interruzione dei rapporti con la Juventus. Alla fine della stagione sabatica, Allegri ha risposato la causa Milan, ed è ora atteso da un percorso che sta vedendo Igli Tare già concretamente in azione.

Le operazioni più importanti, per ora, stanno interessando le uscite, come ricorda la situazione Musah, la posizione di Theo Hernandez e l’ufficialità del passaggio di Reijnders al Manchester City. Resta da capire, intanto, l’evoluzione sul fronte Mike Maignan, da tempo finito nei radar dei top club europei e concretamente seguito anche dal Chelsea. Il portiere francese potrebbe, però, non essere l’unico a salutare una big del nostro campionato: le ultime settimane, su tale fronte, ricordano anche degli interessi arrivati alla Juventus per Michele Di Gregorio, dopo il solo anno bianconero da poco concluso.

Per entrambi, ad oggi, Milan e Juventus hanno respinto assalti ed offerte, ma le penne spagnole di Fichajes.com evidenziano come siano altresì alla ricerca di possibili soluzioni. In caso di addio ai propri rispettivi portieri, infatti, sia il Milan che la Juventus sarebbero sulle tracce di Ter Stegen del Barcellona. Sul trentatreenne tedesco, il cui spazio risulta per ora precluso dall’arrivo di Joan Garcia, anche il PSG, il Newcastle e il Manchester City.