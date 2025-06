Paredes senza freni: annuncio choc su Dybala

Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato futuro di Paulo Dybala al centro sportivo Fulvio Bernardini

Le prime voci relative all’approdo di Gasperini in terra capitolina si erano accompagnate ad alcune presunte richieste che il tecnico torinese avrebbe compiuto in merito alle operazioni in entrata e in uscita, utili a plasmare la Roma del futuro e soprattutto una formazione in grado di rispettare la precisa e complessa idea di calcio sostenuta da Gasperini da ormai più di una decade.

Particolare indignazione da parte dei tifosi si è scatenata in seguito ad alcune indiscrezioni che avrebbero raccontato di un Gasperini intenzionato a rivoluzionare pesantemente gli equilibri della rosa giallorossa, accompagnando al cancello di Trigoria alcuni pilastri considerati intoccabili dai tifosi.

Tra questi spiccava senza dubbio la coppia di campioni del mondo argentini formata da Leandro Paredes e Paulo Dybala. Le voci, tuttavia, sono state recentemente smentite da alcune conferme che vedrebbero Gasperini pronto a coinvolgere Dybala all’interno del nascente progetto. Nelle ultime ore sono tuttavia emerse delle novità in grado di mettere in discussione le già flebili certezze dei tifosi romanisti in merito a quanto appena affermato.

Dybala, Paredes e il Boca Juniors: le ultime

Le oramai famose dichiarazioni di Leandro Paredes sul proprio futuro al Boca Juniors e sulla volontà di coinvolgere anche Paulo Dybala negli scorsi mesi sono divenute oggetto di discussione tra i vicoli della città eterna e, recentemente, il centrocampista classe 1994 ha rincarato la dose, fornendo nuovi elementi utili a decifrare il proprio futuro e quello della Joya.

In molti vedevano difficile far collimare la rinomata fragilità di Dybala con un sistema di gioco e una routine di allenamenti simile a quella di Gasperini, dato che l’ex Atalanta è rinomato per pretendere sforzi fisici non indifferenti ad ogni calciatore della rosa, senza eccezioni.

Gamba e qualità sono le due parole d’ordine per Gasp, il quale difficilmente si ritroverebbe a concedere sconti al fuoriclasse argentino. Intanto Paredes, ospite sul canale YouTube di Gason Edul, ha confermato di voler chiudere la propria carriera al Boca e di voler coinvolgere il compagno di squadra in maglia numero 21.

Paredes ha affermato: “Come ha raccontato lui stesso da ragazzino faceva il tifo per il Boca Juniors e lui ha il desiderio di giocare nel campionato argentino un giorno. Perciò gli dico sempre: ‘Se tornerò a giocare in Argentina, verrai con me’”. Il centrocampista ex Juventus prosegue: “Gli piacerebbe. Vedremo cosa succederà, dico sempre che è giusto che lui decida con il suo cuore, ma è chiaro che noi lo aspetteremmo volentieri”. Poi risponde ad uno degli intervistatori, che gli ricorda come Dybala nutra sentimenti profondi anche per l’Instituto Cordoba: “Può giocare un po’ con noi e dopo terminare la propria carriera all’Instituto“.