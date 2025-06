Un altro Lookman per Gasperini: nome nuovo in Serie A | ASRL

Calciomercato Roma, i giallorossi non perdono tempo: i profili vagliati da Ghisolfi e una novità a sorpresa

Annunciato ufficialmente dalla Roma una settimana fa, Gian Piero Gasperini martedì prossimo sosterrà la sua prima conferenza stampa da tecnico giallorosso. Dopo aver concluso la stagione passata ad un solo punto dal quarto posto, i capitolini sperano di poter tornare in Champions League sotto la guida dell’ex Atalanta.

Per riuscirci, ci sarà bisogno anche dell’apporto di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi, indispensabile per costruire una rosa che sia consona alle idee tecnico-tattiche di Gasp. Al netto delle cessioni, ci sarà bisogno di almeno cinque-sei rinforzi in tutti i settori del campo. Le prime schermaglie di mercato, sotto questo punto di vista, sono già partite.

Roma, Gasperini cerca un altro Lookman: i nomi

Un particolare occhio di riguardo verrà riservato alla difesa e alle fasce, ma per consentire al nuovo allenatore romanista di avvicinarsi il più possibile a quanto fatto vedere a Bergamo, ci sarà bisogno anche di una mezzala dinamica e di una seconda punta alla Lookman. In tal senso, negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Giacomo Raspadori, ma quello dell’attaccante del Napoli non è l’unico nome presente nella lista della dirigenza giallorossa.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, tra i profili attenzionati nella Capitale c’è anche quello di Armand Laurienté. Protagonista indiscusso del ritorno in Serie A del Sassuolo, l’attaccante francese, valutato all’incirca 20 milioni di euro, è reduce da una stagione da 19 gol e 6 assist in 34 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.

Un biglietto da visita niente male che, vale la pena ricordarlo, ha calamitato anche le attenzioni del Marsiglia di De Zerbi e dal Sunderland del suo ex allenatore Le Bris. In Italia, Laurienté piace anche a Bologna e Fiorentina. Ad oggi, vale la pena dirlo, le chiamate più concrete sono arrivate dall’estero, ma i prossimi giorni saranno fondamentali per capire le intenzioni giallorosse.