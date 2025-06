Calciomercato Roma, incontro per chiudere: la formula dell’affare

Ecco le ultime in merito ad una delle operazioni più chiacchierate degli ultimi mesi tra i vicoli della città eterna.

Qualcuno una volta ha detto che “il calcio è semplice”, altri gli hanno poi risposto evidenziando la complessità di uno sport in cui intervengono una serie infinita di fattori (dentro e fuori dal campo) in grado di renderlo stratificato e dunque affascinante.

Una cosa è tuttavia certa, a prescindere dai possibili discorsi che prendono in considerazione soltanto ciò che avviene all’interno del rettangolo verde: per fare mercato occorre vendere e, in particolare da quando è stato introdotto il tanto discusso e chiacchierato Fair Play Finanziario, anche le società più ricche non possono esimersi dal mettere in atto un ricircolo di risorse e cartellini che le costringe a dover rinunciare a qualcosa per ottenere altro.

Alla proprietà Friedkin che attualmente si trova dietro l’AS Roma non manca di certo il capitale, ma la Roma di Ranieri, per trasformarsi in quella di Gasperini, dovrà necessariamente salutare alcuni esponenti della rosa per far spazio a calciatori che risultino compatibili con la raffinata idea di calcio da sempre sostenuta dal tecnico torinese.

Saud pronto a partire in prestito? Le ultime

Tra i numerosi profili che in questo momento sono sotto la lente di ingrandimento di Ranieri, Ghisolfi e Gasperini vi è certamente quello di Saud Abdulhamid, il quale in campionato ha speso appena 205 minuti con indosso la maglia giallorossa e le cui prestazioni non hanno di certo incantato il popolo giallorosso.

All’interno di una rosa guidata da Gian Piero Gasperini appare difficile immaginare esterni che non possano essere utilizzati con costanza e che non si adattino perfettamente al sistema di gioco messo in atto, dato che una massiccia percentuale della pericolosità delle formazioni guidate dal tecnico torinese è data dalle sovrapposizioni e dalle galoppate dei quinti.

In tal senso non ci stupirebbe affatto vedere un Saud rivitalizzato dalla cura Gasp (considerando che quantomeno in termini di gamba il calciatore classe 1999 non ha molto da invidiare ai colleghi di reparto), tuttavia, secondo quanto riportato da Il Tempo, pare che il calciatore arabo sia ad un passo dalla partenza in prestito, tanto che sarebbe già in programma per la prossima settimana un contatto tra l’entourage del giocatore e la società.