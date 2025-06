Calciomercato Roma, mail già partite: lo ‘scambio’ parla italiano

Calciomercato Roma, le mail sono già partite e i primi contatti anche, di conseguenza. Lo scambio si potrebbe fare in Italia. Ecco la situazione

In attacco la Roma potrebbe cambiare molto. Intanto non si conosce ancora con certezza quello che è il futuro di Dovbyk e Shomurodov. Il primo, dopo un anno comunque con molti gol, non ha del tutto convinto. Ma ha avuto comunque bisogno di ambientarsi, normale, una sola stagione in un campionato diverso ci sta.

Mentre, nonostante il rinnovo, appare lontana la permanenza del secondo. L’uzbeko potrebbe partire, anche perché nello scacchiere tattico di Gasperini di spazio per uno come le sue caratteristiche non crediamo ce ne possa essere tanto. Vedremo, sarà il tecnico anche, che nella mattinata di martedì verrà presentato alla stampa, a fare le sue scelte. E chissà, magari qualcosa potrebbe dire anche nel merito.

Calciomercato Roma, il Bologna vuole Baldanzi

In ogni caso, lì davanti, c’è da capire anche il futuro di Baldanzi. Adesso impegnato con la Nazionale Under 21 nell’Europeo di categoria che si sta giocando in Slovacchia – decisivo nel primo match con la rete che ha regalato i tre punti agli uomini di Nunziata – secondo le informazioni che sono state riportate da Il Resto del Carlino sarebbe finito nel mirino del Bologna.

Gli emiliani a quanto pare avrebbero chiesto delle informazioni alla Roma per l’ex Empoli che “con Soulé e Dybala – si legge ancora – potrebbe trovare poco spazio nel corso della stagione”. Quindi in poche parole il Bologna ci potrebbe provare per il fantasista della Roma, magari anche mettendo sul piatto il cartellino di Lucumi, il difensore colombiano che da un po’ di tempo è entrato nel mirino dei giallorossi per la prossima stagione. Un giocatore che a Gasperini piace per rinforzare la propria difesa.

Certo, sarà difficile intavolare uno scambio anche perché da quelle parti a quanto pare si potrebbero privare di Beukema, ma per arrivare a dama serve comunque un compromesso.