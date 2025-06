Chiesa di nuovo bianconero: la conferma scuote la Serie A

Emergono nuovi importanti aggiornamenti in merito al futuro dell’attuale attaccante del Liverpool: ecco cosa sta succedendo

Tra i calciatori destinati a calamitare su di sé le luci dei riflettori in questa finestra estiva di calciomercato da poco cominciata, impossibile non citare Federico Chiesa. L’attaccante del Liverpool, reduce da una stagione caratterizzata da tante ombre e poche luci, potrebbe infatti chiudere anzitempo la sua esperienza in maglia Reds.

In questo senso l’ipotesi riguardante un ritorno in Serie A del figlio d’arte non può essere esclusa a priori, anzi. Contatti esplorativi in questa direzione ci sono già stati nei mesi scorsi e – pur non portando a sbocchi concreti – hanno contribuito a tracciare una strada destinata ad assumere contorni sempre più netti e precisi nel corso delle prossime settimane. Dal Milan al Napoli passando per l’Inter e la Roma: soprattutto se il club inglese aprisse alla formula del prestito, gli spiragli per intavolare la trattativa Chiesa sembrano esserci tutti.

Calciomercato Roma, Chiesa in bianconero: doppia comunicazione

In un mosaico ancora tutto da comporre, però, sorprende fino ad un certo punto che anche altri club abbiano cominciato a tessere la tela per capire se – ed eventualmente lungo quali binari – provare a convincere Chiesa della bontà del proprio progetto.

A tal proposito, nelle ultime ore era emerso dalla Turchia un interessamento piuttosto concreto da parte del Besiktas per il ragazzo. Pur confermando l’interessamento della compagine di Solskjaer, però, le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it ne hanno ridimensionato la portata, almeno per il momento.

Pur lanciando segnali di gradimento all’indirizzo di Chiesa e del suo entourage, infatti, il club bianconero non ha infatti messo sul piatto alcun tipo di offerta. Discorso – quest’ultimo – che può essere esteso anche ad Anguissa: anche in questo caso, allo stato attuale della situazione, non risultano proposte da parte del Besiktas che comunque resta interessato ai due calciatori.

La priorità del diretto interessato – soprattutto se Slot non dovesse offrirgli quelle garanzie invocate da tempo – resta comunque un ritorno in Serie A. Dal canto loro, però, le big italiane dovranno cadenzare con oculatezza i tempi dell’eventuale trattativa visto che la particolare situazione vissuta da Chiesa a Liverpool ha fatto drizzare le antenne a non pochi club. Tanti discorsi in fieri, insomma, anche se è soprattutto il Napoli il club che potrebbe valutarne con attenzione il dossier magari non nell’immediato, ma più verosimilmente nel corso delle prossime settimane.