Dal Milan alla Juve, bufera e addio: scelto il regalo Champions

Dal Milan alla Juventus: bufera e addio. Il giocatore vuole andare via questa estate e in Italia ha molti estimatori. Ecco la situazione

Ha chiesto la cessione. Beh, non è proprio così, però ha fatto capire, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Sacha Tovalieri, che vuole cambiare aria nel corso di questa estate. Quindi, espressamente non l’ha richiesta, ma l’ha fatto intendere.

E, a quanto pare, ci sono diverse formazioni italiane che hanno messo gli occhi addosso. Squadre che hanno bisogno di innesti, anche di spessore, per raggiungere i propri obiettivi. Ad esempio, il Milan con Massimiliano Allegri e senza coppe da giocare vuole giocarsi lo scudetto e poi ovviamente tornare dentro la Champions League. La Juve di Tudor vuole cercare di strappare il tricolore al Napoli e andare il più avanti possibile nella massima competizione europea. Il Napoli invece vuole difendere con le unghie e con i denti lo scudetto. E tutte, a quanto pare, hanno lo stesso obiettivo sul mercato.

Dal Milan alla Juve: tutte su Openda

Il profilo in questione è quello di Openda del Lipsia. Una valutazione di 60 milioni di euro, un colpo grosso per le big della Serie A. Sì, perché tutte quelle citate prima sembrano essere interessate al giocatore. Che vuole dire addio alla sua squadra in Bundesliga, vuole trovare nuovi stimoli per il prossimo anno.

Tredici gol e undici assist in 45 partite ufficiali nella stagione che da poco ci siamo messi alle spalle, il suo scade nel 2028, quindi possibilità di chiedere uno sconto non ce ne stanno. Quindi, in poche parole, o si raggiunge quella cifra oppure si deve iniziare a trattare per capire se ci sono i margini di abbassarla un poco, magari inserendo una contropartita tecnica. Certo, adesso questo ci appare un discorso che va oltre, qui parliamo di un interesse che poi dovranno essere i fatti, nel caso, a confermare.