Frattesi lascia l’Inter ma resta in Serie A: ecco le cifre UFFICIALI

Il centrocampista nerazzurro è prossimo all’addio all’Inter, il che ha spinto tifosi e appassionati a domandarsi dove approderà

In questo momento iniziare a farsi un’idea più chiara sui nomi che le varie big nostrane andranno a ricercare sul calciomercato estivo appare ben più semplice di quanto non fosse un paio di settimane fa, quando il valzer di panchine era ancora in atto e, dunque, rintracciare le priorità delle varie dirigenze risultava a dir poco ostico.

Oggi al contrario, con la gran parte delle big certa del nome dell’allenatore che andrà a guidare la propria rosa nel corso della stagione 25/26, è possibile compiere una previsione piuttosto accurata quantomeno della caratteristiche che i vari allenatori andranno a richiedere alle proprie dirigenze, così da cucirsi intorno una nuova rosa e dunque alimentare la propria idea di calcio.

Vi sono poi dei calciatori che, a prescindere dall’allenatore in questione, risultano in grado di fornire un apporto potenzialmente decisivo e, nelle prossime righe, vi parleremo proprio di uno di questi.

Addio Inter, Frattesi tra Roma e Napoli: le ultime

Rapido, dinamico, esplosivo, propenso al sacrificio e dotato di uno spiccato senso del gol… insomma, Davide Frattesi possiede gran parte delle qualità che ogni allenatore desidererebbe da un centrocampista offensivo pronto a schierarsi nel ruolo di mezz’ala. La sua permanenza all’Inter è tuttavia prossima alla conclusione (i nerazzurri hanno bisogno di liquidità immediata) e, di conseguenza, le restanti big della Serie A appaiono a dir poco intrigate dall’idea di accogliere il centrocampista ex Roma.

Secondo quanto riportato dai bookmakers di Goldbet e Better pare infatti che la quota del suo addio entro il primo settembre sia precipitata intorno all’1.50, il che vorrebbe dire che rivedere Frattesi con indosso la maglia nerazzurra nel corso della prossima stagione dovrebbe stupirci più del contrario. Per il suo futuro si giocano la pole position Napoli e Roma, con Conte leggermente in vantaggio su Gasperini (quota 2.75 contro quella 3.00 dei giallorossi).

In effetti il numero 16 nerazzurro appare vagamente più compatibile con le velleità calcistiche del tecnico salentino, dato che Gasperini oltre le qualità di incursore pretende dai propri centrocampisti una qualità nel fraseggio che necessità di una tecnica sconosciuta al talento nerazzurro. I bookmakers hanno poi evidenziato l’entrata in scena della Juventus, che è scesa a quota 5. Nelle retrovie ecco anche Lazio, Atalanta e Milan.