Inter e Juve, che batosta: l’offerta ufficiale semina il caos

Inter e Juventus, che batosta: arriva la prima offerta ufficiale per un giocatore che i bianconeri e i nerazzurri hanno messo nel mirino. Cosa sta succedendo

Inter e Juventus sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. E sappiamo benissimo che hanno un obiettivo in comune. Un giocatore che si libera a zero e che fa gola, perché oltre al fatto che non dovrebbero essere versati dei soldi per il cartellino, è uno che garantisce un bel po’ di gol ogni anni.

La Juventus ha fatto un’offerta nelle scorse settimane. Ma per il momento non è andata a dama. Anche l’Inter, come sappiamo, ci ha provato, ma mai si è spinta al punto che vorrebbero gli agenti del calciatore, che chiedono anche un bonus alla firma di 15milioni di euro. Insomma, il profilo del canadese David piace in Italia ma i soldi fanno sempre la differenza. E in queste ore ci sarebbe stato il forte inserimento di una squadra che potrebbe prenderlo, visto che di problemi economici non sembra averne.

Mourinho spiazza tutti: offerta ufficiale per David

Secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore dal giornalista Taylan Sedef, la squadra turca allenata da Mourinho, avrebbe fatto un’offerta ufficiale all’entourage dell’attaccante canadese. E spera anche di chiudere nello spazio di poco tempo. I soldi, come detto, non sono un problema, c’è da capire se dopo l’esperienza in Ligue, David, ha voglia ancora di giocare in quello che da tutti è considerato un campionato minore.

Che poi è sempre stato questo il punto: dopo la Francia l’obiettivo era quello di trasferirsi in Italia, o in Spagna, o in Premier League. Ma poi anche la questione economica è una che ad un certo punto riesce in qualche modo a fare la differenza. E, per la Juventus soprattutto, questo inserimento potrebbe essere un vero e proprio problema visto che parliamo di una società, quella di Istanbul, che avrebbe messo nel mirino anche Vlahovic, che proprio dai bianconeri in uscita e che Comolli, nuovo direttore generale, vorrebbe cedere. Quindi sì, potrebbe rivelarsi un vero e proprio problema.