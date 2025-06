Roma, tegola dalle Nazionali: infortunio e cambio obbligato

Gli impegni delle diverse nazionali regalano sempre dosi abbondanti di ansia per il timore di infortuni. Questa volta tocca alla Roma pagare dazio.

La stagione non è ancora terminata. Almeno non per tutti. Dopo gli impegni della nazionale maggiore che hanno lasciato sul campo risultati deludenti che sono poi costati il posto al commissario tecnico Luciano Spalletti, è ora la volta della Giovane Italia.

Dopo la vittoria contro la Romania la nazionale Under 21 non intende fermarsi e punta a conquistare altri tre punti nella sfida che la vede impegnata in trasferta contro la Slovacchia. La sfortuna però ha voluto che gli azzurrini perdessero un’importante pedina per infortunio.

Tommaso Baldanzi K.O.

Gli inconvenienti che possono derivare da una sfida di calcio. Sono all’ordine del giorno ma è una beffa a cui non ci si riesce ad abituare.

Dopo circa un’ora di gioco il fantasista della Roma, Tommaso Baldanzi viene atterrato al limite dell’area rimanendo a terra dolorante. Il problema è al ginocchio destro. Il talento giallorosso viene portato fuori a bracci dallo staff medico. Poi subito una borsa del ghiaccio sul ginocchio colpito. Non resta che attendere per una diagnosi più precisa.

L’infortunio di Tommaso Baldanzi è l’unica nota stonata di una gara che ha visto la Giovane Italia Under 21 vincere per 1-0 contro i padroni di casa della Slovacchia. La seconda vittoria agli Europei dei ragazzi di Carmine Nunziata vale già la matematica certezza della qualificazione ai quarti di finale. La rete di Casadei dopo soltanto sette minuti è bastata per il raggiungimento dell’obiettivo.

Ora tutti in campo contro la Spagna, nella sfida che deciderà chi tra azzurri e spagnoli occuperà il primo posto in classifica. La speranza è che anche Tommaso Baldanzi possa essere della sfida.