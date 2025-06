Sorpresona Roma: lampo giallorosso e addio Milano

Le recenti novità del calciomercato sono pronte a modificare nuovamente le previsioni per la sessione estiva. Ecco le ultime

Nel corso delle prossime settimane il calciomercato estivo andrà a plasmare la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, il quale starà certamente comunicando a Ranieri e Ghisolfi le proprie priorità sia per quanto concerne il mercato in entrata che quello in uscita.

Difatti, nonostante all’interno della formazione giallorossa via siano diverse individualità di pregio, risulta piuttosto evidente uno spiccato squilibrio nella distribuzione di queste all’interno del rettangolo verde, dato che vi sono ruoli in cui Gasperini ha attualmente l’imbarazzo della scelta (basti pensare alla difficile convivenza tra Soulé, Dybala e Baldanzi) e altri in risulta anche complicato individuare più di un giocatore disponibile per uno specifico ruolo.

In tal senso spicca in particolare la situazione di emergenza che i vertici giallorossi dovranno tentare di arginare nel corso delle prossime settimane per quanto concerne il reparto difensivo, su cui di recente sono emerse novità di rilievo.

Anche i giallorossi del Galatasaray lo puntano: è Lucumi mania in Serie A, ma anche in Europa

Credere che Gasperini si soffermerà soltanto sulla fase offensiva, dando importanza esclusivamente alle operazioni in entrata relative al centrocampo e all’attacco, sarebbe un grande errore, dato che, come manifestato nella sua esperienza alla guida della Dea, il tecnico torinese necessita di una fase difensiva collaudata e perfettamente oliata per sostenere la poderosa proposta offensiva che lo caratterizza da sempre.

In tal senso risulterà a dir poco fondamentale portare nella capitale un paio di centrali difensivi in grado di sostenere la difesa a tre, che vadano ad arricchire un reparto che, in seguito al ritiro di Mats Hummels, si ritrova con soli tre centrali di ruolo (Mancini, Ndicka e Nelsson).

Non è un caso che negli scorsi giorni siano emerse diverse voci di mercato su alcuni papabili candidati al ruolo e, tra questi, spicca in particolare il nome di Jhon Lucumi. Il talentoso centrale colombiano classe 1998 può vantare diverse qualità, che vanno dall’ovvia capacità di arginare l’esuberanza degli attaccanti avversari, alla perfetta commistione tra esperienza e prospettive, per via di un età che calcisticamente ti colloca a metà tra il giovane e il navigato.

Non è un caso che, dopo una luccicante stagione, il suo nome sia finito, oltre che in quello della Roma, anche nel taccuino di Inter, Milan e Napoli. Nelle ultime settimane sono tuttavia emerse delle rumorose indiscrezioni anche sul corteggiamento proveniente dalla Premier League e, ancor più di recente, secondo quanto riportato da fotospor, pare che il Galatasary sarebbe particolarmente intrigato dal cartellino del gioiello rossoblu.