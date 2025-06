Addio deciso e club rifiutato: assist ufficiale alla Roma

Addio deciso e annuncio ufficiale, ecco l’assist che la Roma aspettava: ha detto di no al nuovo club. Le ultime di calciomercato.

Tanti movimenti attendono la Roma nel corso delle prossime settimane, alla luce delle esigenze di Gian Piero Gasperini e della consequenziale necessità da parte di Florent Ghisolfi di consegnare nelle mani del nuovo allenatore una rosa funzionale e congeniale alle sue caratteristiche.

In tale ottica, dunque, dopo l’attesa relativa alla disambiguazione del nuovo allenatore, la curiosità principale sta interessando le possibili ripercussioni di tale scelta proprio sul calciomercato, con entrate e uscite volte a plasmare la rosa sulla base dei dettami del nuovo tecnico.

Il modo di giocare dell’ex Atalanta non rappresenta più una novità nel nostro campionato, dove Gasperini ha avuto ormai da anni un impatto con idee importanti e novità di valore assoluto, evidenziate anche dalla crescita cronologica dell’Atalanta e dei tanti giocatori da lui avuti.

Pur partendo da una base più che ottimale, ovviamente la Roma necessiterà di non poche rivisitazioni in questi mesi estivi, con una certa attenzione destinata a riguardare anche le fasce. Nello specifico, tra i nomi maggiormente caldi e che hanno permesso di registrare accostamenti anche ad altre realtà italiane, figura anche quello di Maxim De Cuyper.

L’esterno sinistro del Bruges non è più una novità nella lista di nomi seguiti dalla Roma per la fascia mancina, dove gli ultimi giorni avevano fatto assistere anche alle notizie sulla possibile e divenuta sempre più probabile cessione di Angelino in Arabia Saudita, prima della frenata. De Cuyper, ad ogni modo, resta presente nella lista di profili sui quali a Trigoria si stanno muovendo, come ben ricordano anche i contatti orientati a fronteggiare nel migliore dei modi una concorrenza non poco esigua.

Intanto, proprio lo stesso giocatore ha parlato con chiarezza presso il giornale belga HUMO, toccando una serie di punti interessanti sul suo futuro. “In passato non mi sarebbe mai venuto in mente, dal momento che il mio pensiero era affermarmi al Bruges e rimanervi per tutta la carriera. Adesso, invece, mi trovo ad un punto in cui posso immaginare un trasferimento: sento il bisogno di uscire dalla mia zona di comfort. Vivo a cinque minuti dal centro sportivo, conosco tutti: se poi non accadrà, pazienza. Ma non voglio avere rimpianti“.

“Non ho paura di quello che può andare storto: ci sono molti rumors, ma non ho ancora deciso. Potrei benissimo restare ancora qui, manca ancora molto tempo. Emozionante, vero?. Non devo necessariamente vivere al mare, ma la città è fondamentale. Wolfsburg, per esempio, non fa per me. Lì c’è solo zona industriale e a questo punto preferisco rimanere qui. Se puoi giocare per il Manchester United non penserai, invece, a questo aspetto“.