Allegri ribalta la Roma: sta succedendo di tutto

Il mercato è pronto a regalare i primi grandi colpi dell’estate 2025. Milan e Roma saranno due protagoniste della prossima sessione. E’ anche prevedibile che si scontrino.

Nel periodo in cui le società ‘creano’ nuove squadre le maggiori curiosità riguardano le formazioni che partiranno con una nuova guida tecnica. Il cambiamento intriga sempre e già dalle prime mosse si potrà avere una prima ‘sensazione’ riguardo le scelte messe in campo.

La Roma di Gian Piero Gasperini ed il Milan, nuovamente tornato tura le mani di Massimiliano Allegri, rappresentano le curiosità più allettanti. Due grandi società che dovranno riscattare una stagione che non è andata come previsto. Negativa per il Milan, nonostante la Supercoppa italiana, solo in parte per la Roma, grazie a Claudio Ranieri.

Ora, per entrambe, la stagione 2025-26 è già iniziata. E’ arrivato il momento delle decisioni che avranno poi seguito concreto appena la sessione estiva sarà ufficialmente aperta. Due società che iniziano un nuovo progetto con due tecnici nuovi e di sicuro affidamento. Due società che potrebbero incrociarsi sul fronte del mercato.

Massimiliano Allegri dice “no”, Roma nei guai

Progetti tecnici diversi che, però, potrebbero confluire su un obiettivo comune. L’input di mercato fornitoci da Luca Maninetti sul suo profilo X merita approfondimenti.

“Alexis Saelemaekers piace al Nottingham Forest. Allegri vuole trattenerlo al Milan [duttile nel proprio progetto]: verrà valutato quest’estate. Il rimane però un jolly mercato importante. Il suo valore si aggira sui 25 milioni di euro. Ad oggi niente è escluso“. Il centrocampista belga è arrivato in prestito alla Roma dal Milan la scorsa estate nell’ambito dell’operazione che ha fatto compiere il percorso inverso all’attaccante inglese della Roma, Tammy Abraham.

La Roma vorrebbe riscattare Alexis Saelemaekers ma probabilmente non alla cifra richiesta dal Milan. L’ultima parola spetterà, però, a Massimiliano Allegri, che intende studiare il centrocampista belga e valutare come e quanto possa risultare utile alla causa rossonera. Il Milan trarrà poi le conclusioni ed individuerà le possibili opzioni. La Roma rimane un’opzione concreta.