Gasp l’ha fatto di nuovo: 30 milioni e Juve al tappeto

La Roma sta orientando il suo mercato in maniera decisa. Gian Piero Gasperini riparte da nuove e vecchie passioni da portare nella capitale.

La scelta di Claudio Ranieri, avallata in pieno dalla proprietà americana, ha portato sulla panchina giallorossa un tecnico dalla chiara identità. Tanto lavoro sul campo di allenamento per creare una squadra che poi giochi a memoria.

I continui, e diversi, capolavori realizzati a Bergamo sono lì a testimoniarlo. Quelle storie sono anche lì a testimoniare come non tutti i giocatori possono fare al caso del tecnico di Grugliasco. Ed in casa Roma l’ex tecnico orobico ne ha già individuati diversi che non faranno parte della sua squadra.

Profili che appartengono principalmente al reparto offensivo. Con Gasperini in panchina non vi è un reparto più decisivo di un altro ma per la sua fase offensiva il nuovo tecnico della Roma richiede attaccanti con precise caratteristiche. Caratteristiche non posseggono Abraham, Shomurodov e forse nemmeno Dovbyk.

Gasperini beffa ancora la sua ex Juventus

La Roma sta vagliando quindi diversi prospetti per il suo fronte avanzato. E tra i vari nomi papabili vi è anche una vecchia passione di Gian Piero Gasperini che risale ai tempi dell’Atalanta.

Il suo nome è Nikola Krstović, classe 2000, attaccante del Lecce e della nazionale montenegrina. Grazie alle sue 11 reti stagionali il nome è presente su diverse liste della spesa di club importanti, primo fra tutti la Juventus di Igor Tudor. Anche il Milan di Massimiliano Allegri ha allungato il collo in Salento per osservare da vicino l’ultimo gioiello di Pantaleo Corvino.

Nikola Krstović è un attaccante che Gasperini aveva richiesto anche per l’Atalanta ma poi tutto si è fermato lì. Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, ha compreso quanto il suo nuovo allenatore stimi l’attaccante montenegrino e farà di tutto per accontentarlo. La richiesta dei giallorossi salentini è però alta: 30 milioni di euro. Denari che potranno essere reperiti attraverso le cessioni degli attaccanti ritenuti non idonei al progetto.

Gian Piero Gasperini pronto quindi a mettere in scacco nuovamente la sua ex Juve. Prima il “no” alla sua panchina, ora la beffa di mercato chiamata Nikola Krstović.