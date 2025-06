Juventus cannibale: Gyokeres ha chiuso col nuovo club

La Juventus prepara la sua nuova stagione. Mentre è in partenza il Mondiale per Club, il direttore generale Damien Comolli fa la spola tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Damien Comolli, chi è costui a cui John Elkann ha delegato tutti i poteri dirigenziali? È la domanda che da qualche settimana il corposo popolo bianconero continua a porsi.

Se è vero che un grande dirigente lo si valuta anche dai collaboratori che sceglie occorrerà attendere ancora un po’. Così come ci vorrà ancora un po’ di tempo per le valutazioni riguardanti il prossimo mercato bianconero. La conferma in panchina di Igor Tudor lascia intendere come la Juventus voglia soltanto ‘ritoccare’ il suo organico.

Vero che all’ultimo istante è arrivata la qualificazione alla prossima Champions League ma i conti della Juventus sono, seppur in leggero miglioramento, ancora in uno stato di ‘coma farmacologico”. Occorre quindi monitorare i conti e le opportunità che il mercato pone sul tavolo.

Nel frattempo Gyokeres ha scelto il suo nuovo club

Nel recente passato vi è stato un momento in cui sembrava che i difensori di valore fossero scomparsi e quei pochi affidabili hanno raggiunto quotazioni stellari. In questo inizio d’estate i primi movimenti di mercato hanno riportato gli attaccanti in prima linea.

Anche la Juventus, nei limiti del possibile, dovrà connotare di nuovi volti il suo reparto offensivo. La doppia incognita denominata Dusan Vlahovic ed Arek Milik impone scelte diversificate. Su una di queste ha posto la sua attenzione tbrfootball.com. Viktor Gyökeres, classe 1998, attaccante svedese dello Sporting Lisbona sta valutando il suo futuro prossimo.

Al momento l’unica certezza è che Viktor Gyökeres lascerà lo Sporting Lisbona. Per dove ancora non si sa anche se la solita Premier League preme per portarselo a casa. Il Manchester United di Ruben Amorim e soprattutto l’Arsenal di Mikel Arteta stanno pressando il club lusitano e gli agenti dell’attaccante svedese.

A giudizio di Graeme Bailey, capo corrispondente di TBR Football, Viktor Gyökeres ritiene che la prossima stagione lo vedrà protagonista in Premier League. Lo Sporting Lisbona non ha alcuna preferenza forte di una clausola rescissoria di 85 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro. Una cifra dalla quale il club lusitano non intende distaccarsi troppo.

Una cifra che rende comunque complicata una trattativa per Viktor Gyökeres con qualsivoglia club. Juventus inclusa.