La Juve ha già chiuso: Skriniar al posto di Gatti

Skriniar al posto di Gatti, le ultime di calciomercato sono una sentenza per Comolli e il Napoli di Conte: la Juventus ha chiuso!

Con un precampionato tutto da allestire e un Mondiale per Club che vedrà ufficialmente Igor Tudor sedere sulla panchina bianconera, restano numerose le questioni in casa Juventus con le quali fare i conti. Dopo la vittoria in quel di Venezia, il mister aveva evidenziato la propria incertezza circa il futuro e la necessità di avere garanzie prima di partire con la squadra per la competizione in America, salvo poi imbattersi in un passo indietro nelle ore successive tramite il suo agente.

Da lì in poi, come noto, la scalata di eventi è stata abbastanza repentina e ha portato la dirigenza a confermare il tecnico ex Hellas Verona e Udinese, che ha in questi giorni firmato un prolungamento contrattuale annuale, estendendo la scadenza di un ingaggio che lo vedeva inizialmente legato alla Juventus solamente fino al 2026. Contro le previsioni iniziali di chi già preannunciava Conte in quel di Torino, i tanti eventi verificatisi presso numerose altre società hanno alla fine condotto ad un esito inizialmente non del tutto prevedibile, con ripercussioni che, da questo momento in poi, riguarderanno certamente anche lo stesso calciomercato.

Gatti si allontana dal Napoli, nuova idea Skriniar: le ultime coinvolgono ache la Juventus

A Comolli, così come allo stesso Tudor, spetta, infatti, la decisione sulla direzione da fare assumere al calciomercato attuale, al fine di plasmare la squadra nel migliore dei modi, migliorando e integrando il lavoro dell’ormai allontanato Cristiano Giuntoli. La squadra arrivata in Champions League è certamente frutto anche della costruzione del vecchio DS, le cui responsabilità su trattative e allenatore lo hanno alla fine allontanato da Torino dopo due soli anni.

Dirigenza e allenatore, dovranno essere bravi a individuare le giuste priorità per la squadra, ben orientando le finanze Champions e gestendo diverse situazioni non proprio semplici come, su tutte, quelle legate a Dusan Vlahovic e ad una delicata posizione contrattuale dell’attaccante serbo. Intanto, un altro nome non affatto scontato o passato di moda, è quello di Federico Gatti, che continua a suscitare attenzioni.

L’ex Frosinone, come noto, è finito da qualche tempo nel mirino del Napoli di Antonio Conte, per assicurare centimetri e ulteriori solidità ad un reparto costituito essenzialmente dall’ossature Rrhamani-Buongiorno. Su tale aspetto, il giornalista Michele De Blasis ha sottolineato come il suo nome si stia allontanando dall’ottica azzurra, parallelamente alla proposta arrivata al Napoli per un possibile ingaggio di Milan Skriniar. L’ex Inter si è detto disposto ad abbassarsi lo stipendio per mettersi nuovamente in gioco in una grande realtà.