La Roma fa saltare l’accordo con l’Inter: ex tradito

La Roma è pronta a scendere in campo. Il mercato è ormai avviato e la società giallorossa intende giocare un ruolo da protagonista.

Gian Piero Gasperini ha già disegnato nella sua mente la Roma che verrà. Il mercato ufficialmente deve ancora aprirsi, in realtà tutte le società da tempo stanno cercando e valutando le opzioni ottimali in vista della prossima stagione.

Ovviamente non si può fare tutto e subito. Così come non si possono effettuare tutte le scelte nel mese di giugno. Vi sono, però, delle priorità che devono essere valutate in anticipo rispetto alle altre. Tali priorità le detta solo e soltanto il tecnico. Gian Piero Gasperini ha ‘dettato’ che il reparto d’attacco della Roma deve essere la priorità assoluta.

Un reparto che vedrà delle sicure partenze, a cominciare da Tammy Abraham che tornerà a Trigoria dopo l’esperienza in prestito al Milan. All’attaccante inglese non manca il mercato estero. In partenza anche Eldor Shomurodov. Per attaccanti sicuramente in uscita, ecco un attaccante che potrebbe entrare nella rosa giallorossa.

La Roma ‘attacca’

Gian Piero Gasperini è un tecnico che ama un preciso prospetto di punta centrale. Artem Dovbyk non rappresenta l’ideale per il tecnico di Grugliasco ma la Roma sull’attaccante ucraino ha investito molto e soltanto un’estate fa. Che fare?

In attesa della decisione finale su Dovbyk la società giallorossa guarda anche altrove. Ad esempio in casa Parma. E’ infatti Ange-Yoan Bonny, classe 2003, attaccante francese del Parma, il profilo che piace non poco al nuovo tecnico della Roma. Operazione che potrebbe incontrare qualche difficoltà dal momento che sull’attaccante vi è da tempo l’Inter.

La società nerazzurra ha poi scelto Cristian Chivu come suo nuovo allenatore al posto di Simone Inzaghi. Il tecnico rumeno ha appena terminato la sua esperienza proprio al Parma e questo potrebbe facilitare l’arrivo di Ange-Yoan Bonny alla Pinetina. La Roma può però convincere la società gialloblù e l’attaccante alzando l’offerta economica alle due parti.

Quindi Chivu ed Inter beffati?