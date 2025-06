L’attaccante lascia la Roma: destinazione già scelta

La Roma non sta pensando solo e soltanto ai nuovi ingressi. Valuta, opportunamente, anche delle uscite. Una è pressoché certa. Quale?

Le porte girevoli del mercato sono in funzione ovunque, perché non di sole entrate si nutre il calciomercato. Vuoi perché una rosa non può essere composta da 40 giocatori, vuoi per le più elementari regole di bilancio.

A Trigoria ai conti fanno molta attenzione e dal momento che Gian Piero Gasperini ha inoltrato delle precise richieste queste, per essere soddisfatte, devono anche essere finanziate. E non tutto può, e deve uscire, dalla casse della Roma. Pertanto vi saranno delle inevitabili cessioni. L’attacco giallorosso è il reparto che, al momento, prevede i tagli maggiori.

Tammy Abraham, appena tornato nella capitale dopo il prestito al Milan, non disfarà nemmeno le valigie dal momento che dovrà soltanto trovare una nuova squadra. All’attaccante inglese non sembrano mancare le richieste. Un bene per lui come per la Roma che intende monetizzare dalla sua cessione.

Un altro attaccante è pronto a lasciare Trigoria

In attesa che Gian Piero Gasperini emetta il suo giudizio finale su Artem Dovbyk, non sarà comunque soltanto Tammy Abraham a lasciare la batteria di attaccanti in casa Roma.

Prossimo ormai a salutare la compagnia giallorossa è anche il 29enne Eldor Shomurodov. Nell’ultima stagione l’attaccante uzbeco della Roma ha disputato 37 gare, realizzando 7 reti con in più 5 assist. La società giallorossa non si è ancora espressa riguardo una sua eventuale cessione. L’attaccante ha il contratto con la Roma che scadrà a giugno 2026.

Se dovese arrivare l’offerta giusta si potrebbe aprire una concreta trattativa. L’offerta giusta potrebbe arrivare dagli Stati Uniti, secondo quanto risulta a lequipe.fr. Vi sarebbe infatti un club della Major League Soccer (MLS) interessato ad acquisire le prestazioni dell’attaccante giallorosso prima della naturale scadenza del suo contratto con la Roma.

Il progetto di Gian Piero Gasperini sembra viaggiare in una direzione che non contempla la presenza in rosa di Eldor Shomurodov. E’ pertanto interesse comune trovare una soluzione che accontenti la Roma e l’attaccante uzbeco.