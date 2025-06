Mercato bloccato per un anno: Capitale sotto choc

Le ultime notizie relative al calciomercato sono pronte a smuovere con vigore il panorama calcistico del Vecchio Continente. Ecco le ultime

In un panorama calcistico che sembra subire profonde metamorfosi e ribaltoni di fronte ad ogni sessione di calciomercato, appare fondamentale per una società essere sempre in grado di rivolgersi al mercato senza limitazioni di sorta, così da evitare di rimanere indietro rispetto alla dirette rivali.

Fulgido esempio è rappresentato dal recente passato dell’Inter di Beppe Marotta e Simone Inzaghi, ovvero un progetto che per molti avrebbe conosciuto nelle svariate vicissitudini finanziarie la causa principale del suo mancato sviluppo definitivo.

È piuttosto evidente come il considerevole talento di Simone Inzaghi e le sue raffinate ed efficienti routine tattiche abbiano dato lustro e considerazione ad una rosa tanto blasonata quanto corta, che per anni ha fatto affidamento su calciatori dall’indubbio talento, ma anche dall’indubbia ‘vecchiaia’ calcistica.

Per i nerazzurri è infatti risultata fatale l’assenza di un ricambio generazionale di pregio, che potesse permettere al tecnico piacentino di affrontare tre competizioni con la reale possibilità di giocarsele tutte e tre (il culmine di tale processo è stato raggiunto nella stagione appena conclusasi, dove sono emersi prepotentemente i limiti di una rosa che a fine anno non è riuscita ad alzare neanche un coppa al cielo per via di una gestione delle energie a dir poco ostica).

Il West Ham rischia grosso: pronto il blocco del mercato per tre sessioni

Nelle ultime ore sono emerse novità piuttosto impattanti in merito alle severe conseguenze che il West Ham di David Sullivan dovrà affrontare in seguito ad un’ordinanza del tribunale pronta a bloccare le prossime sessioni di trasferimento degli inglesi. Il tutto sarebbe stato scatenato dal mancato pagamento del trasferimento di Nikola Vlasic (se vi chiedete se è lo stesso raffinato trequartista attualmente in forza al Torino la risposta è sì) nel lontano 2022, quando era prevista una seconda rata di 7,3 milioni di sterline a favore del CSKA Mosca.

In questo momento il Tribunale Arbitrale dello Sport ha intimato gli inglesi di completare il pagamento, tuttavia sarà necessario per il West Ham ricevere il benestare dal governo inglese, dato che sono state imposte sanzioni nei confronti di quegli accordi chiusi con club russi. Il rischio è che, nel caso in cui non si trovi un accordo entro i prossimi 45 giorni (ovvero l’ultimatum del Tribunale per il pagamento), gli Hammers potrebbero incorrere in un divieto di trasferimento per ben tre sessioni di mercato.