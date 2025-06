Milan respinto: firma da 18 milioni con la Roma

Il calciomercato estivo della Roma è pronto a smuovere con vigore le certezze della tifoseria giallorossa. Ecco le ultime

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini non sarà rinnovata “solo” per quanto concerne la gran parte delle routine e per i presupposti tattici da mettere in campo, ma è piuttosto superfluo specificare come il tecnico torinese chiederà a Ranieri e Ghisolfi di compiere un mercato in grado di fornirgli gli interpreti più consoni alla propria complessa idea di calcio offensivo.

Per trasformare la Roma di Ranieri (il quale peraltro è da sempre un allenatore in grado di adattarsi alle rose a lui consegnate) in quella di Gasperini (il quale, al contrario, essendo un nobile esponente della corrente dei cosiddetti ‘giochisti’, ha da sempre la necessità di plasmare a proprio piacimento una formazione che si adatti ai suoi precisi desideri) sarà infatti necessario compiere alcune operazioni mirate sia in termini di affari in entrata che in uscita.

Di recente sono emersi dettagli di rilievo in merito ad una delle operazioni più chiacchierate e discusse del pre-calciomercato giallorosso, che ha alimentato gran parte del livore proveniente dalla tifoseria giallorossa.

Calciomercato Roma, Svilar ad un passo dal rinnovo

“Svilar non si tocca”… questo è solo uno dei numerosi slogan che nelle ultime settimane il popolo giallorosso ha diffuso sui social per disincentivare i vertici giallorossi a vendere il talento classe 1999 che ha letteralmente incantato tifosi e appassionati nel corso della stagione appena conclusasi.

Le voci su Angelino, il rientro di Alexis Saelemaekers e le massicce croste che circondavano le trattative per la revisione del contratto di Mile Svilar hanno spinto alcuni tifosi a manifestare un rifiuto immediato per il nuovo corso di Gasperini, Ghisolfi e Ranieri, i quali rischiavano di perdere sostanzialmente tre delle note più positive della stagione.

Nelle ultime ore, tuttavia, pare che i vertici capitolini e l’entourage di Svilar abbiano raggiunto un accordo che recita 3,5 milioni di euro a stagione per 5 anni (per un totale di quasi 18 milioni di euro), il che renderebbe di colpo superflui i corteggiamenti provenienti da mezza Europa ricevuti dall’estremo difensore giallorosso.

La revisione del contratto lascerebbe a bocca asciutta squadre come Chelsea, Milan, Bayern e Manchester United, ovvero solo alcune delle blasonate società che hanno manifestato vivo interesse nei confronti del portiere nato ad Anversa. Evaporano anche le ipotesi di coloro i quali credevano che, nel corso della nuova gestione Gasperini, si sarebbe data priorità ai calciatori di movimento, il che avrebbe lasciato soltanto pochi spicci a disposizione per l’ingaggio del portiere.