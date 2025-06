Osimhen e Darwin Nunez in Serie A: bomba da 200 milioni

Il mercato inizia ad infiammarsi seguendo le alte temperature estive. Gli attaccanti si prendono lo spazio che a loro compete. Da assoluti protagonisti.

Il mercato del Milan è guidato da Massimiliano Allegri ed Igli Tare. La nuova coppia rossonera sta gettando le basi tecniche in vista della stagione 2025-26. Quella di un autentico riscatto.

Non basta certo la Supercoppa Italiana, vinta peraltro con merito contro l’Inter, per considerare positiva la trascorsa stagione rossonera. Un Milan fuori dalle competizioni europee non si vedeva da anni e per una società blasonata come quella rossonera è la peggiore delle sconfitte. L’unico lato positivo è che il tecnico livornese si potrà concentrare soltanto sul campionato. Antonio Conte ‘docet‘.

E’ un Milan, però che dovrà forzatamente essere rivisto in più punti. Il fronte d’attacco appare come quello più bisognoso di innesti di assoluta qualità. Almeno uno da affiancare al già presente Santiago Gimenez, acquistato a gennaio dal Feyenoord dopo un esborso importante pari a 30 milioni di euro. Il nome giusto è quello di Darwin Núñez.

Il Milan punta dritto su Darwin Nunez

Il pensiero rivolto a Victor Osimhen, obiettivo dichiarato della Juventus, sembra essere passato in seconda fila in casa Milan, anche per motivi legati all’elevato ingaggio del nigeriano.

Ora, al primo posto, sulla lista congiunta di Massimiliano Allegri ed Igli Tare, vi è Darwin Núñez, classe 1999, attaccante del Liverpool e della nazionale uruguaiana. E’ approdato ai Reds nel 2022 proveniente dal Benfica. Pagato un’enormità, circa 85 milioni di euro, il suo rendimento complessivo è sempre stato di livello inferiore rispetto a quello che un simile investimento potesse, e dovesse, pretendere.

Il Liverpool, campione d’Inghilterra, ha già investito 200 milioni di euro per acquisire le prestazioni di Frimpong, Kerkez e Wirtz ed ora ha necessità di cedere. Proprio il non esaltante rendimento dell’attaccante uruguaiano potrebbe agevolare il suo approdo al Milan. La coppia d’attacco Núñez – Gimenez, per caratteristiche tecnico-tattiche, sembra fatta apposta per giocare insieme.

Massimiliano Allegri gongola dal momento che il suo Milan sta prendendo un ‘bella’ forma.