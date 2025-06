Il campione nigeriano, di proprietà del Napoli, è sempre bene ricordarlo, sarà un protagonista assoluto del prossimo mercato. E della nostra Serie A.

Una stagione da incorniciare, si potrebbe aggiungere un’altra, parlando di Victor Osimhen. Lo scudetto con il Napoli e poi una stagione post-tricolore da dimenticare. Per lui come per tutta la compagine azzurra.

La Turchia, ed il Galatasaray, hanno rappresentato uno ghiotta opportunità per riprendersi il suo ruolo da protagonista. E sulle rive del Bosforo l’attaccante nigeriano ha vissuto la sua migliore stagione realizzando 37 reti in 41 partite. Numeri che hanno fatto drizzare le antenne a non pochi club di prima fascia, italiani e esteri.

Per l’attaccante che ha sigillato il terzo scudetto alle pendici del Vesuvio Aurelio De Laurentiis ha fissato una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida, però, soltanto per l’estero. L’attaccante nigeriano, classe 1998, ha già rispedito al mittente l’offerta dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi ‘condita’ da una proposta economica da 40 milioni di euro lordi annui.

Juventus nuovamente tradita, Osimhen va da Allegri?

Era il grande sogno mercantile di Cristiano Giuntoli, prima che John Elkann gli annunciasse che avrebbe lasciato la Juventus.

La Juventus pare voglia tornare sull’attaccante nigeriano ma la vera rivale per l’attaccante la società bianconera se la ritrova in Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara anch’esso, come i bianconeri, a dover rivedere progetto e protagonisti. Pochi ma buoni come il pensiero del tecnico livornese ci ha ormai abituato. Massimiliano Allegri ha pensato anche a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che conosce molto bene.

Fino alla svolta che ha portato il Milan alla decisione di puntare tutto su Victor Osimhen. Anche per il Milan, come per la Juventus del resto, è un’operazione tutt’altro che semplice. A complicare ulteriormente i piani rossoneri vi è il chiaro desiderio dell’attaccante nigeriano di disputare la prossima Champions League. La Premier League incalza con club quali il Chelsea, l’Arsenal e il Manchester United. Anche il Real Madrid non appare disinteressato.

Milan e Juventus vorrebbero riportare Victor Osimhen in Serie A. La sfida è iniziata.