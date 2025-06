Regalo dal Manchester City, Friedkin on fire: ha già svuotato l’armadietto

La proprietà americana della Roma sogna in grande. L’arrivo di Gian Piero Gasperini è soltanto il primo tassello di un progetto ambizioso.

La stagione appena conclusasi si potrebbe definire in bianco e nero per la Roma. Metà stagione da gettare via ed una seconda parte, sancita dall’arrivo a Trigoria di Claudio Ranieri, semplicemente da incorniciare.

Nel resto d’Europa c’è chi non può nemmeno dire di aver vissuto una stagione dai due volti, poiché il volto è stato uno ed uno soltanto, il più nero possibile. E’ quanto accaduto alla regina d’Europa di queste ultime stagioni, il Manchester City di Pep Guardiola.

Zero titoli e soprattutto ben presto fuori da tutto, dalla lotta per il titolo in Premier League fino alla fin troppo precoce uscita dalla Champions League. Una stagione che ha lasciato segni profondi all’interno dell’intero ambiente dei Cityzens.

Segni che potrebbero avere dirette conseguenze nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Manchester City sbanda, i Friedkin ne approfittano

Nella sessione invernale di mercato il Manchester City ha investito centinaia di milioni di euro per tentare di raddrizzare squadra e stagione. I risultati non sono arrivati e pertanto l’opera di ristrutturazione della squadra proseguirà in estate.

C’è chi, però ha già deciso di andare via, almeno secondo quanto riportato da goodisonnews.com. A quanto risulta al media britannico il centrocampista/attaccante del Manchester City e della nazionale inglese, Jack Grealish, classe 1995, ha deciso di lasciare la squadra guidata da Pep Guardiola.

Per Jack Grealish infatti soltanto 715 minuti in Premier League e quella esclusione all’ultima di campionato del Manchester City contro il Fulham che grida vendetta. Una vendetta che potrebbe a breve assumere i connotati dell’addio da chi lo ha sostanzialmente escluso dal progetto. Per il nazionale inglese vi è già pronta un’alternativa.

L’Everton, da pochi mesi di proprietà della famiglia Friedkin, ha ambizione da vendere e grande voglia di acquistare. Jack Grealish appare un profilo perfetto per i Toffees che hanno urgente bisogno di rafforzare il reparto offensivo in grado, nella stagione appena terminata, di realizzare soltanto 42 reti.

Il nazionale inglese è stato oltretutto escluso dalla rosa del Manchester City che disputerà l’ormai imminente Mondiale per Club negli Stati Uniti. E’ soltanto l’ultimo atto di un divorzio annunciato. Dan Friedkin è pronto a scendere in campo e a portarlo subito a Liverpool. Costi quel che costi (50 milioni di euro).