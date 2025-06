Riscatto saltato e addio Juve: lo prende la Roma

Il mercato della Roma sembra aver preso una direzione precisa in questa prima fase. L’ha decisa lo stesso Gian Piero Gasperini. Quale?

Contatti, incontri, liste preparate congiuntamente poi aggiornate in continuazione. Gian Piero Gasperini che illustra le sue idee e prospetta ipotetiche, e possibili, scelte, e con Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi che valutano la concreta fattibilità di tali operazioni dal punto di vista tecnico e finanziario.

Un lavoro di squadra su cui la società Roma punta molto. Anche per questo il “no” di Claudio Ranieri alla nazionale italiana è stato accolto con un caloroso applauso dalle parti di Trigoria. Un lavoro di squadra che ha avvio dalle richieste del tecnico di Grugliasco che sembrano avere orientato chiaramente il mercato giallorosso in queste sue fasi iniziali.

Alla fine della giostra tutti i reparti della rosa della Roma saranno ‘ritoccati’. Al momento, però, è il reparto offensivo quello su cui la nuova Triade si sta concentrando.

Juventus beffata, la Roma è arrivata prima

Artem Dovbyk è la questione centrale riguardo il fronte offensivo giallorosso. La Roma ha effettuato un investimento importante sull’attaccante ucraino, quasi 35 milioni di euro tra base fissa e bonus, e non intende pertanto svenderlo.

Il centravanti ucraino non ha, però, le caratteristiche preferite da Gian Piero Gasperini. Per accontentare il suo nuovo tecnico la Roma sta pensando anche ad Albert Gudmundsson, attaccante per il quale il Genoa sta cercando possibili acquirenti. Un affare che però sarà possibile solo attraverso la formula del prestito con il riscatto condizionato.

La Fiorentina, che lo avuto già nelle sue fila durante la passata stagione, sta facendo le sue valutazioni sull’attaccante islandese, così come stanno le facendo diversi club della Premier League. Ed il nome di Albert Gudmundsson è tornato di moda anche dalle parti della Continassa e della Pinetina, le case di Juventus ed Inter.

Ultima ma non ultima la Roma che cerca prospetti compatibili con i piani di Gian Piero Gasperini. Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, non ha ancora iniziato i colloqui informativi con i dirigenti del Genoa. Vuole innanzitutto comprendere se, ed in quali termini, l’operazione possa essere attuata. La valutazione dell’attaccante è di circa 20 milioni di euro.

La Roma potrebbe inserire Shomurodov come contropartita tecnica per alleggerire la quota da versare in contanti al Genoa. Al momento la trattativa tra Fiorentina e Genoa appare bloccata. Uno stop che può favorire la Roma. A breve novità.