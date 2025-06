Schick torna in Serie A: quanto guadagna la Roma

Calciomercato Roma, incasso per Ghisolfi grazie a Schick: c’è il ritorno in Serie A dopo i cinque anni al Bayer Leverkusen.

Le trattative di calciomercato sono ormai pronte a generare nuove attenzioni e gettare basi per la costruzione della Roma che verrà, così come nel caso delle tante altre società attualmente alle prese con l’apparecchiamento dei percorsi che attendono dirigenze e proprietà. Ne sanno qualcosa, molto bene, in quel di Trigoria, dove le figure di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi restano determinanti ai fini delle prossime scelte, dopo aver disambiguato la prima e tutt’altro che scontata ponderazione sul nuovo tecnico.

Più nello specifico, una volta aver annunciato Gasperini, atteso dalla presentazione ufficiale alla stampa la prossima settimana, gli addetti ai lavori giallorossi dovranno essere, ora, bravi a indirizzare nel migliore dei modi le finanze dei Friedkin, dopo l’ennesima stagione senza Champions League.

Come accaduto già in passato, bisognerà cercare di creare il giusto compromesso tra entrate e uscite, assecondando le richieste dell’allenatore ma rispettando, altresì, quell’osmosi finanziaria necessitante anche di cessioni ben mirate, volte a corroborare le entrate nelle casse dei Friedkin.

Calciomercato Roma, incasso targato Schick: le ultime sugli interessi dalla Serie A

Un aiuto non affatto banale è finora giunto anche dalle capacità di Ghisolfi di ricavare il massimo dagli esuberi o da quei giocatori non in grado di mettersi in mostra a Roma, disilludendo le aspettative e rendendo molto meno rispetto alle previsioni iniziali. I casi più emblematici del recente passato restano, ovviamente, Le Fèe e Dahl, rispettivamente acquistati dal Sunderland e dal Benfica circa un anno dopo il proprio approdo in giallorosso.

Ulteriore linfa, in modo per certi versi inatteso o dimenticato, potrebbe adesso giungere anche da profili rimasti a lungo innominati. Tra questi, nello specifico, Patrik Schick, attaccante ex Sampdoria tutt’altro che in grado di lasciare il segno a Roma dopo il mancato approdo alla Juventus. Passato al Bayer Leverkusen nel 2020 per 26.5 milioni di euro più una percentuale del 10percento sull’eccesso rispetto alla sopracitata cifra, Schick sarebbe finito nel mirino sia della Serie A che della Premier League.

A riferirlo è il giornalista di Sky Sport Germania, Florian Plettenberg, che evidenzia come il giocatore, il cui contratto è in scadenza nel 2027, abbia per ora rifiutato le avances arabe. In caso di permanenza al Bayer, dove potrebbe anche tranquillamente restare per la comune volontà di lavorare con Erik ten Hag, non è da escludersi anche un’estensione contrattuale. Ovviamente, lo scenario maggiormente auspicabile per la Roma ai fini meramente economici, è quello di un cambio di casacca.