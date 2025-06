Un gigante alla Ibra per il Milan: Roma spazzata via

Il calciomercato nostrano è pronto a smuovere vigorosamente le certezze di tifosi e appassionati del belpaese. Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo

Mettere d’accordo uno dei popoli più taglienti, sarcastici, critici e frammentati del bel paese non è di certo missione da poco, in particolare se si hanno delle idee ben precise che non ammettono alcuna revisione o compromesso nella loro realizzazione.

In tal senso i prossimi mesi saranno senza dubbio alcuno quelli più delicati per l’affascinante esperienza di Gian Piero Gasperini alla guida dell’AS Roma, dato che occorrerà capire come il popolo giallorosso accoglierà le perentorie prese di posizione del tecnico torinese, il quale non è di certo noto per avere un carattere remissivo.

Assetto in campo, gestione dei singoli calciatori, calciomercato, dichiarazioni in conferenza stampa… tutto passerà al vaglio dell’attento occhio dei tifosi giallorossi, che difficilmente lasceranno a Gasperini il tempo di collaudare un complesso sistema di gioco nel caso in cui non dovessero giungere risultati nel breve periodo.

In tal senso risulterà a dir poco centrale il calciomercato estivo, durante cui i tifosi romanisti avranno la possibilità di saggiare da vicino la Roma del futuro.

Roma-Milan, è duello di calciomercato per il gioiello svedese

Credere che in fase di calciomercato estivo Gasperini darà priorità solo e soltanto alla fase offensiva significherebbe ignorare la complessità del sistema di gioco del tecnico torinese, il quale, per assicurarsi la proposta offensiva che da sempre lo caratterizza, necessità di appoggiarsi ad una linea difensiva dalla caratteristiche ben precise.

Osservare in una squadra guidata di Gasperini centrali difensivi di posizione che facciano fatica a ripiegare rapidamente in caso di possesso perso è cosa piuttosto rara e, considerando la penuria di centrali difensivi (naturalmente adattabili al ruolo di braccetto) che caratterizza attualmente la rosa della Roma, la necessità di rivolgersi al mercato appare piuttosto urgente.

In tal senso spicca senza dubbio una delle ultime indiscrezioni di mercato riportate da Fabrizio Romano, il quale sul proprio account Twitter ha diffuso la notizia relativa al particolare interesse che avrebbe portato il Milan di Igli Tare ad avanzare un’offerta di acquisto a favore di Kevin Pasalic.

Si tratta di un giovanissimo difensore centrale dalla stazza mastodontica (195 centimetri), attualmente in forze nell’under 19 dell’IFK Norrköping, per il quale anche la Roma di Ghisolfi aveva recapito un’offerta negli scorsi giorni. Il gigante svedese ha manifestato qualità in grado di far penare a un futuro roseo, il che accenderà il duello di mercato tra rossoneri e giallorossi nel corso dei prossimi giorni.