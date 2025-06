Addio Juve e scambio col Milan: Tare mette il turbo

Il Milan ha le idee chiare sul mercato e Tare è pronto a bruciare la Juve e a chiudere uno scambio importantissimo. Il ds albanese prepara un gran colpo

Sul tavolo ci sono sempre le possibili partenze di Leao e Theo Hernandez, mentre in entrata dopo Modric si punta anche Xhaka. L’ultima trattativa dell’ex dirigente della Lazio riguarda un pupillo di Allegri, perfetto per donare fisicità e qualità alla rosa rossonera.

Si è parlato molto del Milan in queste settimane per il mercato in uscita. Le partenze di Reijnders (già fatta al Manchester City) e Theo Hernandez (ancora da perfezionare tra Atletico e Arabia Saudita) sono solo le prime mosse di un percorso molto lungo. L’arrivo di un nuovo direttore sportivo come Igli Tare e di un allenatore affermato come Max Allegri, non possono che far sperare i tifosi rossoneri nella costruzione di una rosa all’altezza. La scorsa estate molte cose furono sbagliate, dalla scelta del tecnico, agli innesti in campo, con i risultati che non hanno rispecchiato il reale valore della squadra.

Proprio a sinistra, dove si dovrebbe venire a creare un buco dovuto all’addio di Theo Hernandez, Tare sta studiando una mossa molto interessante, per non rimpiangere il francese e continuare ad avere su quel lato un punto di forza. L’obiettivo è condiviso anche dalla Juventus, ma il Diavolo sembra essere avanti e può chiudere la trattativa grazie ad uno scambio.

La Lazio rischia di perdere Nuno Tavares: pronto uno scambio con il Milan

Come riportato dal noto giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, sempre molto attivo sul suo canale Youtube, il Milan sta cercando di piazzare anche Maignan in uscita, per completare un trittico di cessioni con Theo e Reijnders. A quel punto si passerà agli acquisti, a cominciare proprio dalla fascia sinistra, dove urge un rinforzo di qualità.

Per Pellegatti il nome giusto milita nella Lazio e si chiama Nuno Tavares. Come spiegato il Milan potrebbe avere la carta vincente: “Milan e Lazio potrebbero parlare di uno scambio clamoroso, Loftus-Cheek per Nuno Tavares. L’inglese costa sui 20 milioni, Tavares sui 25, con una differenza minima a favore della Lazio si può chiudere lo scambio”. Alla fine sia Allegri che Sarri potrebbero essere contenti.