Chiesa è il primo regalo: arriva col nuovo allenatore

Federico Chiesa ed una nuova avventura che potrebbe iniziare a breve. Dopo il suo addio alla Juve è sbarcato in Premier League ma le cose non sono andate come previsto.

Ha vinto lo scudetto con il Liverpool di Arne Slot, ma è un titolo che sente davvero troppo poco come suo perché Federico Chiesa troppo poco ha inciso sul risultato finale.

L’addio traumatico dalla Juventus, per come è maturato ed infine realizzato, ha lasciato parecchio amaro in bocca al figlio d’arte. Il Liverpool, la Premier League sono parsi all’attaccante di Genova l’occasione d’oro da cogliere al volo e far pentire subito chi lo aveva messo, malamente, alla porta.

Non è andata come il Liverpool sperava e come soprattutto Federico Chiesa sperava. Un po’ la grande concorrenza e poi i continui infortuni hanno minato sul nascere la sua stagione. I Reds paiono ora un capitolo chiuso ed è pertanto necessario ripartire. In Italia non sarà facile anche per via dell’elevato ingaggio, ma altrove chissà…

Sarà la Liga il nuovo teatro di Federico Chiesa?

Società che iniziano nuovi progetti, con nuovi allenatori ed in cerca di giocatori di qualità ve ne sono diversi in giro per l’Europa.

Come la Real Sociedad che nella scorsa primavera ha scelto un nuovo tecnico in vista della stagione 2025-26. La scelta è caduta su Sergio Francisco, ormai ex tecnico della seconda squadra della Real Sociedad. Un nuovo tecnico per un nuovo progetto che punta nuovi interpreti. Per il fronte offensivo gli occhi del club spagnolo sono caduti proprio su Federico Chiesa.

Un profilo che, nonostante le difficolta delle ultime due stagioni, è ancora giovane. La Real Sociedad potrebbe rappresentare per l’ex Juve un’opportunità per ritrovare gamba e serenità. Lontano da esigenti palcoscenici Federico Chiesa avrebbe l’opportunità di rilanciarsi nel calcio che conta. A livello economico il club spagnolo potrebbe accontentare le richieste dell’attaccante e questo fa ben sperare che la trattativa possa avere un felice esito finale.

Un nuovo progetto tecnico, un nuovo allenatore, Sergio Francisco, ed un nuovo Federico Chiesa per una nuova, e si spera vincente, Real Sociedad.