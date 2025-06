Chivu stravolge l’Inter: scambio tra nazionali in Serie A

Scambio tra nazionali in Serie A, ecco l’ultimo clamoroso scenario di calciomercato sull’asse Roma-Milano: Chivu stravolge l’Inter.

La rivoluzione in vista della prossima stagione continua a intravedersi tra le fila di tante squadre del nostro campionato, successivamente a quel valzer di panchine che ha contraddistinto le settimane immediatamente successive alla fine della stagione, generando anche intrecci e ripercussioni di dinamiche coinvolgenti numerose big della Serie A. Eccezion fatta per le ambedue e interrelate permanenza di Conte e Tudor a Napoli e Torino, tante altre realtà sono andate incontro a grandi cambiamenti, inclusa una Roma che da tempo sapeva di dover fare un passo oltre Claudio Ranieri.

Il tecnico, che ha alla fine desistito anche alla tentazione patriottica giuntagli da Gravina dopo l’esonero di Spalletti, è rimasto concentrato unicamente sul mondo Roma, dove si appresta a svolgere incarichi dirigenziali e a fungere da coadiuvante ad un Ghisolfi atteso da un calciomercato che importanti modifiche e miglioramenti dovrà assicurare alla nuova rosa di Gasperini. La lista di nomi potrebbe recitare una molteplicità di profili in plurimi reparti, con caratteristiche congeniali all’allenatore e nel pieno intreccio di dinamiche di calciomercato che, molto presto, potrebbero intrecciarsi anche con Lazio e Inter.

Calciomercato Juventus, scambio Frattesi-Rovella per accontentare Sarri

Anche sull’altra sponda del Tevere, così come nella Milano nerazzurra, si è attesi da un massiccio corpo di novità, giustificato anche dagli importanti cambiamenti in panchina delle ultime settimane. Oltre all’addio di Baroni dopo un solo anno, la Serie A ha fatto assistere anche all’interruzione dei rapporti tra Simone Inzaghi e l’Inter, con Marotta e adepti alla fine piombati su Cristian Chivu.

L’ex difensore, reduce da una bella seconda parte di stagione a Parma da subentrante, è stato individuato come profilo dal quale ripartire, catalizzando un ringiovanimento della rosa e un progetto basato su elementi da plasmare e far crescere. In tale ottica, con uno sguardo coinvolgente anche la Roma, non va trascurato quanto riferiscono questa mattina le penne de Il Messaggero.

Stando a quanto si legge, infatti, potrebbe nascere proprio sull’asse Inter-Lazio l’idea di un clamoroso scambio Rovella-Frattesi, con la mezzala dell’Inter da tempo considerata da Maurizio Sarri l’ideale per le caratteristiche del proprio gioco. Lotito, che ha sempre considerato il playmaker ex Genoa un profilo non cedibile a cifre inferiori i 50 milioni di euro della clausola, potrebbe questa volta vacillare e accontentare l’allenatore, assecondando anche una valutazione ex aequo con Frattesi.

Altro fattore, del quale riferisce la stessa fonte evidenziando anche la presenza di diversi piani B in quel di Formello, è la differenza di ingaggio dei due, con Frattesi attualmente percepente ben un milione in più all’anno rispetto a Rovella.